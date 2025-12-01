Pompierii din Vaslui au reușit, după câteva zile, să ridice din șanț cisterna încărcată cu GPL 

Pompierii ISU Vaslui au reușit, după aducerea unei a treia macarale de mare tonaj, să ridice din șanț cisterna încărcată cu 19 tone de gaz petrolier lichefiat, răsturnată sâmbătă pe marginea drumului național 26, potrivit ISU Vaslui.

Autocisterna încărcată cu 19 tone de GPL, înmatriculată în Ucraina, care s-a răsturnat sâmbătă într-un șanț pe marginea DN 26, între localitățile Blăgești și Oancea din județul Vaslui, a fost ridicată.

„Ridicarea autocisternei a fost dificilă din cauza carosabilului umed, fiind necesară aducerea unei macarale din judeţul Galaţi, cu ajutorul căreia s-a reuşit repunerea pe roţi. Pompierii asigură în continuare zona, în aşteptarea unei alte autocisterne, pentru transvazarea gazului petrolier lichefiat”, au anunțat, în cursul zilei de luni, reprezentanţii ISU Vaslui.

Autocisterna a fost scoasă din șanț după aducerea unei a treia macarale, deoarece primele încercări au eșuat din cauza riscului ca vehiculul și încărcătura să intre în balans și să se răstoarne pe partea opusă.

În urma incidentului nu au fost raportate victime, iar pericolul unei explozii a fost exclus, deoarece cisterna nu avea fisuri sau scurgeri.

Reamintim că săptămâna trecută o autocisternă încărcată cu 25 de tone de motorină s-a ciocnit cu un autoturism în afara localității Piscu, județul Galați, iar ambii șoferi au fost răniți și transportați la spital. În acest context, traficul rutier pe DN 25 Galaţi-Tecuci a fost blocat pentru câteva ore.

În urma coliziunii, autocisterna a rămas blocată pe carosabil, iar echipele sosite la fața locului au observat scurgeri minore de motorină atât de la capul tractor, cât și din rezervorul vehiculului.

Autoritățile au intervenit și au luat măsuri pentru a preveni un posibil dezastru ecologic în zona Galați-Tecuci, unde a avut loc accidentul rutier.