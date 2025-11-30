Trafic îngreunat în mai multe județe. carosabil umed, ceață și restricții de circulație

Centrul Infotrafic al Poliției Române a anunțat că traficul se desfășoară alternativ pe DN 56A, între Drobeta-Turnu Severin și Maglavit, în afara localității Hinova, județul Mehedinți. Un ansamblu rutier s-a răsturnat în cursul nopții pe carosabil, blocând o parte din șosea.

Potrivit autorităților, incidentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Camionul transporta alimente și nu există risc de explozie, au precizat polițiștii aflați la fața locului.

La nivel național, traficul se desfășoară în condiții de carosabil umed, pe fondul unor precipitații slabe. În județele Olt și Vâlcea, șoferii sunt avertizați că vizibilitatea scade sub 200 de metri, iar pe alocuri chiar sub 50 de metri din cauza ceții dense.

În Caraș-Severin, drumarii intervin pentru deszăpezire pe mai multe sectoare importante: DN 6, DN 58, DN 58B și DN 68.

Pe arterele rutiere principale – autostrăzile A1, A2, A3, DN1 Ploiești–Brașov și DN7 Pitești–Sibiu – traficul este fluent. Carosabilul este umed, plouă în unele zone, dar vizibilitatea este bună și nu sunt raportate accidente în desfășurare.

Autoritățile au anunțat că duminică și luni, între orele 6.00 și 22.00, vor fi impuse restricții de circulație pentru vehiculele cu masa totală mai mare de 7,5 tone, altele decât cele de transport persoane, pe DN 7, pe traseul Pitești- Râmnicu Vâlcea-Veștem.

De asemenea, până pe 19 decembrie, sunt în desfășurare lucrări de întreținere la viaductul Cârligu Mic, ceea ce determină restricții suplimentare pe DN 7, între kilometrii 200 și 201, în afara localității Călimănești, județul Vâlcea. Circulația se desfășoară alternativ, pe un singur sens, fiind dirijată de piloți de circulație și semaforizată.

Reprezentanții Infotrafic au precizat că între 28 noiembrie și 1 decembrie 2025 nu vor fi instituite restricții pe acest tronson.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabilă până duminică, 30 noiembrie, ora 14.00. Vizate sunt județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Călărași, Ialomița, Ilfov, municipiul București, precum și zona montană din Sibiu, Brașov și Covasna.

În aceste regiuni, se vor cumula cantități de apă de 20-30 l/mp, iar izolat pot depăși 50 l/mp.

Meteorologii au emis și o informare generală, valabilă până duminică, ora 20.00, privind precipitații variate- ploaie, lapoviță și ninsoare.

Va ploua în cea mai mare parte a țării, iar spre seară și noaptea sunt așteptate precipitații mixte în sudul Banatului și sud-vestul Transilvaniei.

La munte, fenomenele vor fi predominant sub formă de lapoviță și ninsoare, iar la peste 1.800 de metri altitudine se va depune un strat de zăpadă de 5-15 centimetri, în special în Carpații Meridionali. În tot intervalul, se vor acumula 10-25 l/mp, iar izolat peste 50 l/mp.