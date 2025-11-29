Iarnă la final de noiembrie: ninsori, lapoviță și ploi. Prognoza meteo actualizată

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de precipitații însemnate cantitativ, lapoviță și ninsoare în aproape toată țara, avertizând asupra riscului de inundații locale și trafic îngreunat. Avertizarea este valabilă pentru perioada 29 noiembrie - 30 noiembrie, ora 20:00. În acest interval, temporar, va ploua în cea mai mare parte a țării, iar în sudul Banatului și în sud-vestul Transilvaniei, seara și noaptea vor fi precipitații mixte.

La munte, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare, iar la altitudini de peste 1800 de metri, în special în Carpații Meridionali, stratul de zăpadă va ajunge între 5 și 15 centimetri. Cantitățile de apă acumulate până la sfârșitul intervalului vor fi între 10 și 25 l/mp, iar izolat vor depăși 50 l/mp.

Meteorologii au emis și un cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabil între 29 noiembrie și 30 noiembrie, ora 14:00. Județele vizate sunt: Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Călărași, Ialomița, Ilfov și municipiul București.

De asemenea, codul galben este valabil și pentru zonele montane din județele Sibiu, Brașov și Covasna. În aceste regiuni, cantitățile de precipitații vor fi între 20 și 30 l/mp, iar izolat vor depăși 50 l/mp, crescând riscul producerii de inundații locale. Local şi temporar vântul va avea intensificări în regiunile sudice şi sud-estice, cu rafale în general de 45...50 km/h.

Şi în Bucureşti, vineri şi sâmbătă, cerul va fi noros şi va ploua moderat, iar vântul va avea intensificări temporare, cu viteze la rafală de 40...45 km/h. Temperatura maximă va fi de 7...8 grade, iar cea minimă va fi de 5...6 grade. „Duminică, cerul va mai avea înnorări şi mai ales în primele ore ale zilei va ploua slab, cu vânt uşor şi o temperatură maximă în jurul valorii de 7 grade”, se aratî în prognoza Administrației Naționale de Meteorologie.