Un ciclon puternic ajunge în România. Se anunță ninsori, lapoviță și vânt puternic

Un ciclon mediteranean, denumit „Adel” de Serviciul Meteorologic din Grecia, va afecta România în următoarele zile, aducând precipitații abundente, lapoviță și ninsoare. Temperaturile maxime vor oscila între 4 și 13 grade la sfârșitul săptămânii, potrivit prognozelor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Ciclonul Adel s-a format pe 25 noiembrie în zona centrală a Mării Mediterane, ca urmare a interacțiunii dintre aerul cald și umed din bazinul mediteranean și o masă de aer polar care acoperă vestul, centrul și sud-vestul Europei. Această combinație de mase de aer a generat condițiile favorabile pentru un ciclon puternic, avertizează meteorologii români.

Potrivit ANM, ciclonul va avea efecte semnificative în Grecia, sudul Italiei și anumite regiuni ale Peninsulei Balcanice. În Grecia a fost emis cod roșu pentru vreme severă, cu ploi torențiale, grindină și descărcări electrice, iar în nordul și vestul țării se pot acumula local peste 200 l/mp. Ploi frecvente sunt așteptate și în Bulgaria, Albania și Macedonia de Nord.

România va intra sub influența ciclonului Adel în perioada 26 – 30 noiembrie. Începând cu ziua de miercuri, precipitațiile se vor extinde treptat, inițial în regiunile vestice, datorită frontului rece asociat cu ciclonul, care va tranzita Ungaria și Polonia.

„Se va observa o extindere a precipitațiilor joi, 27 noiembrie, în sudul, estul și centrul țării, mai ales că aerul cald și umed dinspre Mediterană va fi adus în troposfera superioară”, explică meteorologii ANM.

În zonele sudice ale Carpaților Meridionali, cantitățile de apă vor depăși 30 – 40 l/mp în intervalul joi dimineață – vineri dimineață. În nordul Moldovei și în zonele montane înalte se vor înregistra precipitații mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vineri, 28 noiembrie, ciclonul va rămâne centrat deasupra Greciei, în timp ce frontul cald va influența sudul României, menținând precipitațiile moderate (10 – 30 l/mp).

Pentru sâmbătă sunt prognozate ploi importante în sud și sud-est, cu cantități estimate tot între 30 – 40 l/mp. În paralel, temperaturile vor începe să scadă în vestul și nordul țării. Deși joi temperaturile pot atinge încă 19 – 20 de grade în sud-est, la sfârșitul săptămânii maximele vor fi, în general, între 4 și 13 grade, ușor peste media normală pentru această perioadă, iar minimele vor rămâne preponderent pozitive.

Vântul se va intensifica temporar în sud, cu viteze de până la 40–45 km/h, însoțind ploile puternice.

ANM estimează că o ameliorare semnificativă a vremii va avea loc pe 1 decembrie. În zonele montane și de deal vor fi și perioade cu soare, iar în zonele joase diminețile vor fi marcate de ceață sau nori. Temperaturile maxime se vor situa între 7 și 13 grade, oferind o ușoară revenire după valul de precipitații asociat ciclonului Adel.