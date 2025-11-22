Vremea

Lapoviță, ninsoare și polei în mai multe zone din țară, anunță ANM

Lapoviță, ninsoare și polei în mai multe zone din țară, anunță ANMNinsoare. Sursa foto: Pixabay
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunţat căderi de lapoviţă şi ninsoare în mai multe regiuni ale ţării. De asemenea, potrivit meteorologilor, se vor înregistra şi depuneri de polei în zonele vizate.

Un nou strat de zăpadă la munte, potrivit ANM

Mai mult, în zonele montane înalte, mai avertizează ANM, se va depune un nou strat de zăpadă. În plus, vremea se va răci în continuare, potrivit prognozei.

Astfel, potrivit ANM, în perioada 22 noiembrie, între ora 10:00 a zilei de 24 noiembrie și ora 10:00 a zilei următoare, vor fi precipitaţii în cea mai mare parte a ţării, iar îndeosebi în nordul Olteniei şi în nord-vestul Munteniei, precum şi în vestul Carpaţilor Meridionali se vor acumula cantităţi de apă de 20-30 de litri pe metru pătrat, şi izolat de peste 40 de litri pe metru pădtrat

„De sâmbătă noaptea (22/23 noiembrie) local în Câmpia de Vest, în Transilvania şi în nord-vestul Moldovei vor fi precipitaţii şi sub formă de lapoviţă şi ninsoare şi izolat depuneri de polei, apoi va ninge slab. La munte treptat vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadă, în special pe creste”, se arată în prognoza emisă de Administrația Națională de Meteorologie.

Vânt puternic, cu rafale de până la 90 km/h

Specialiștii mai anunță că vântul va avea intensificări cu viteze în general de 45-50 de kilometri pe oră pe parcursul zilei de sâmbătă în regiunile sud-estice, iar noaptea şi în nord-vestul şi centrul teritoriului.

În zona înaltă a Carpaţilor Meridionali vor fi rafale de peste 80-90 km/h.

termometru în zăpadă

Fenomen surprinzător în România provocat de temperaturile scăzute. / sursa foto: dreamstime.com

ANM anunță vreme în răcire

Vremea se va răci semnificativ sâmbătă în vest, nord şi nord-est, duminică şi în rest, iar duminică spre luni vor fi temperaturi minime negative în special în jumătatea vestică a ţării”, se mai arată în prognoza ANM.

Pentru intervalul 22 noiembrie, ora 10 – 23 noiembrie, ora 10 a fost emisă o avertizare cod galben.

„În zona montană a judeţelor Gorj, Vâlcea, Argeş, Hunedoara, Alba şi Sibiu vor fi precipitaţii sub formă de ploaie, ce se va transforma treptat, în special seara şi noaptea, în lapoviţă şi ninsoare. Se vor acumula cantităţi de apă de 25-30 l/mp şi izolat de peste 40 l/mp”, mai transmite ANM.

