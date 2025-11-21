Ploi, lapoviță, ninsoare, polei și frig. Vreme de iarnă în ultimul weekend din noiembrie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat precipitații importante cantitativ, ninsori și răcire a vremii în toată țara până duminică, 24 noiembrie. Pentru unele zone a fost emis cod galben, valabil până sâmbătă, 22 noiembrie.

Potrivit ANM, până duminică, ora 10.00, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării, cu acumulări locale de 10-15 l/mp. În nordul Olteniei, nord-vestul Munteniei și vestul Carpaților Meridionali, cantitățile vor fi de 20-30 l/mp, iar izolat se pot depăși 60 l/mp.

În zona montană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Hunedoara, Alba și Sibiu, precipitațiile vor fi în principal sub formă de ploaie, cu acumulări de 25-30 l/mp, izolat peste 40 l/mp.

Precipitațiile vor fi preponderent ploi, însă din seara zilei de sâmbătă, 22 noiembrie, în Câmpia de Vest, nordul Moldovei și estul Transilvaniei, la început vor fi lapoviță și ninsoare, iar izolat se pot forma depuneri de polei, urmând ca apoi să predomine ninsoarea. La munte, din noaptea de sâmbătă spre duminică, ninsorile vor fi predominante, iar stratul de zăpadă se va depune în special pe creste.

Local și temporar, vântul va avea intensificări pe parcursul zilelor de vineri și sâmbătă în regiunile sud-estice, cu rafale de 45-50 km/h. În zona înaltă a Carpaților Meridionali, vineri se vor înregistra rafale de 70-90 km/h. Vremea se va răci semnificativ sâmbătă în vest, nord și nord-est, iar duminică se va răci și în restul țării. Meteorologii au emis avertizare cod galben până sâmbătă la ora 10, vizând precipitații și intensificări ale vântului, în special în zonele montane și sud-estice.

Pentru ultima săptămână a lunii noiembrie, meteorologii au anunțat că valorile termice vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, pe întreg teritoriul României. „Abaterea termică pozitivă va fi ușor mai accentuată în sud-estul țării. În ceea ce privește precipitațiile, regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice și sud-vestice, în timp ce în restul țării cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normalul climatologic pentru această săptămână”, se arată în prognoza ANM.