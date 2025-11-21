Traficul în 19 județe și în Capitală, afectat de ceață. Vizibilitate sub 50 de metri pe autostrăzi

Din cuprinsul articolului Recomandările polițiștilor pentru circulația pe timp de ceață

Traficul rutier este îngreunat, vineri dimineață, de ceața densă instalată în aproape toată jumătatea estică a țării. Fenomenul afectează 19 județe și Capitala, potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române.

Ceața îngreunează vizibilitatea pe Autostrada A0, pe A1 București–Pitești, pe A2 București–Constanța, pe A3 București–Ploiești și pe A7 Buzău–Focșani. Situația este asemănătoare și pe numeroase drumuri din județele Brăila, Buzău, Bacău, Botoșani, Călărași, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Harghita, Ialomița, Neamț, Iași, Ilfov, Prahova, Suceava, Vaslui, Vrancea, Teleorman și Tulcea. În multe zone, vizibilitatea în trafic a scăzut sub 200 de metri, iar local chiar sub 50 de metri.

„În astfel de condiții, orice manevră riscantă poate duce la accidente în lanț. Conducătorii auto trebuie să reducă viteza, să folosească luminile de ceață și sistemele de iluminare-semnalizare, să mărească distanța față de vehiculele din față și să evite depășirile atunci când vizibilitatea este redusă”, au transmis reprezentanții Poliției Rutiere.

Centrul Infotrafic le transmite și pietonilor să fie prudenți, să traverseze doar prin locuri marcate și doar după ce se asigură că șoferii i-au observat: „Pe cât posibil, evitați folosirea părții carosabile în condiții de vizibilitate redusă”.

Polițiștii mai atrag atenția că fenomenul de ceață persistentă, care reduce vizibilitatea sub 200 de metri și, în unele zone, chiar sub 50 de metri , impune o conduită preventivă pentru toți participanții la trafic. Șoferii mai sunt sfătuiți să:

-să folosească luminile de ceață și sistemele de climatizare/dezaburire, astfel încât să vadă și să fie văzuți în trafic;

-să reducă viteza și să circule cu atenție sporită;

-să evite depășirile, iar dacă sunt absolut necesare, să le facă doar după o asigurare temeinică;

-să păstreze o distanță corespunzătoare față de vehiculul din față;

-să adopte o conduită preventivă la volan în orice moment.