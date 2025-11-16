Social

Ceață densă în 21 de județe din țară. Recomandări pentru şoferii care conduc cu vizibilitate redusă

Ceață densă în 21 de județe din țară. Recomandări pentru şoferii care conduc cu vizibilitate redusăSursă foto: Pixabay.com
Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) a anunțat duminică dimineață că jumătate din județele țării sunt afectate de ceață, care, în anumite zone, reduce vizibilitatea în trafic sub 100 de metri. Poliția recomandă șoferilor să circule cu viteză redusă, să folosească luminile de ceață și să păstreze distanța corespunzătoare față de vehiculele din față.

Ceață densă pe autostrăzile din jurul Bucureștiului

Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) a anunțat duminică dimineață că pe autostrăzile A0 Centura București, A3 București-Brașov și A7 Ploiești-Buzău este semnalată ceață. Vizibilitatea în trafic scade pe alocuri sub 200 de metri, iar în unele zone chiar sub 100 de metri.

Potrivit sursei citate, în prezent nu sunt semnalate evenimente rutiere în desfășurare pe aceste autostrăzi, iar traficul se desfășoară în condiții de ceață densă. Autoritățile recomandă prudență și respectarea regulilor de circulație.

Condițiile meteo afectează mai multe județe din țară

Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) a transmis că vizibilitatea în trafic este redusă sub 200 de metri, iar izolat chiar sub 50 de metri, pe mai multe drumuri naționale. Zonele afectate includ județele Maramureș, Cluj, Bistrița-Năsăud, Ialomița, Buzău, Prahova, Ilfov, Dâmbovița, Alba, Brașov, Mureș, Harghita, Sibiu, Bacău, Suceava, Galați, Vrancea, Vaslui, Gorj, Dolj și Vâlcea.

Trafic rutier în condiții de ceață

Sursă foto: Pixabay

Potrivit sursei citate, autoritățile le recomandă șoferilor să conducă cu prudență și respectarea regulilor de circulație, având în vedere vizibilitatea redusă pe drumurile menționate.

Reguli suplimentare pentru șoferi pe autostrăzi

Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) precizează că, pe lângă reducerea vitezei, mărirea distanței și folosirea corectă a luminilor, șoferii trebuie să respecte reguli suplimentare pe autostrăzi.

Polițiștii recomandă să nu se oprească pe benzile de circulație sau pe banda de urgență. În caz de pană sau defecțiune, șoferii trebuie să pornească luminile de avarie, să poarte vesta reflectorizantă, să scoată pasagerii în afara părții carosabile și să amplaseze triunghiurile reflectorizante unul după altul, la distanțe mai mari.

