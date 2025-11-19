Vremea

Vremea continuă să se răcească. Frig, ninsori și condiții de polei în țară

Comentează știrea
Vremea continuă să se răcească. Frig, ninsori și condiții de polei în țarăToamnă. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Spre final de săptămână, vremea se va încălzi ușor în unele regiuni. Maximele se vor situa între 6 și 19 grade, iar minimele între 0 și 11 grade, mai ridicate pe litoral. Cerul va fi temporar noros, cu înnorări persistente în Oltenia, Muntenia și Moldova. Vor fi ploi slabe pe arii restrânse, iar în zona montană înaltă sunt posibile precipitații mixte, arată Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Prognoza pentru ziua de joi

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale, iar dimineața și noaptea, în sud și est, se va forma ceață, trecător asociată cu burniță.

În București, cerul va fi mai mult noros, cu ceață dimineața și noaptea și ploaie slabă trecătoare. Temperatura maximă va fi în jur de 11 grade, iar minima de 6–7 grade.

Vremea

Vremea. Sursa foto: Pixabay

Cum va fi vremea vineri

Vremea va fi caldă pentru această perioadă, mai ales în sud-est, vest și centru. Maximele vor fi între 7–20 grade, iar minimele între 3 și 13 grade, cele mai ridicate pe litoral. Cerul va avea înnorări, iar ploile vor fi pe arii extinse în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Oltenia, și local în Moldova și vestul Munteniei.

Cum a devenit Mircea Lucescu cel mai detestat selecționer din istoria României. Greșeli pe bandă rulantă într-o campanie falimentară
Cum a devenit Mircea Lucescu cel mai detestat selecționer din istoria României. Greșeli pe bandă rulantă într-o campanie falimentară
Cine sunt medicii care au câștigat influență cu mesaje antivacciniste
Cine sunt medicii care au câștigat influență cu mesaje antivacciniste

Vor fi averse, descărcări electrice și cantități de apă între 20–30 l/mp în anumite zone. Noaptea, pe crestele montane, se vor semnala precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în munți și sud-est.

În București, temperaturile vor fi peste normal pentru sfârșitul lunii, cu maxime de 14–16 grade și minime de 7–9 grade. Cerul va fi temporar noros, cu posibilitate de averse, iar dimineața și noaptea va fi ceață.

Prima zi de weekend aduce vreme caldă

Vremea se menține caldă în centru și sud, chiar deosebit de caldă în sud-est, dar se va răci în vest și nord-est. Vor fi înnorări și ploi temporare în cea mai mare parte a țării, cu excepția sud-estului, unde cerul va fi mai variabil.

Local se vor semnala averse și descărcări electrice, iar cantitățile de apă vor fi însemnate. În zonele montane înalte, în nordul Moldovei și posibil în vest și nord-vest vor fi precipitații mixte și condiții de polei. Maximele vor fi între 3 și 22 de grade, iar minimele între 0 și 12 grade.

În București, vremea va fi caldă pentru perioada respectivă, cu maxime de 15–17 grade și minime de 7–8 grade. Dimineața va fi ceață și nebulozitate stratiformă, apoi cerul se va degaja, iar spre seară și noapte se vor înregistra înnorări și ploi temporare.

Prognoza pentru pentru ziua de duminică

Vremea se va răci, valorile termice apropiindu-se de mediile climatologice normale pentru această perioadă. În Dobrogea și estul Munteniei se vor menține temperaturi peste mediile specifice.

În regiunile intracarpatice va fi nebulozitate persistentă și local precipitații mixte (ploaie, lapoviță și ninsoare). În restul țării, cerul va fi temporar noros, iar în prima parte a zilei se vor semnala ploi slabe izolate. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană.

Maximele se vor încadra între 4 și 14 grade, iar minimele între -4 și 7 grade. La București, temperatura maximă va fi de 10–11 grade, iar minima de 2–3 grade. Cerul va fi temporar noros, cu ploi slabe în prima parte a zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:58 - Cum a devenit Mircea Lucescu cel mai detestat selecționer din istoria României. Greșeli pe bandă rulantă într-o campa...
23:46 - Cine sunt medicii care au câștigat influență cu mesaje antivacciniste
23:40 - Garda de Mediu, răspuns pentru ploieștenii deranjați de mirosul din oraș: „Mirosul” şi „poluarea aerului” sunt două n...
23:35 - FC Barcelona va juca meciul cu Eintracht Frankfurt pe stadionul Camp Nou
23:29 - Erdogan îi cere lui Zelenski reluarea negocierilor cu Rusia. Apel pentru reactivarea procesului de la Istanbul
23:17 - Vremea continuă să se răcească. Frig, ninsori și condiții de polei în țară

HAI România!

Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 – Celebrarea excelenței în medicină
Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 – Celebrarea excelenței în medicină
Ponta, dezvăluiri din culise. Hai LIVE cu Turcescu
Ponta, dezvăluiri din culise. Hai LIVE cu Turcescu
Moştene, Bercene. Isăilă aveţi grijă să nu vă răniţi cu armele alea traficate
Moştene, Bercene. Isăilă aveţi grijă să nu vă răniţi cu armele alea traficate

Proiecte speciale