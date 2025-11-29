Ceață densă în mai multe județe. Vizibilitatea, redusă sun 50 de metri

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române anunță că, sâmbătă seara, ceața densă afectează mai multe artere rutiere din județele Neamț, Botoșani, Suceava și Iași. Vizibilitatea în trafic este redusă sub 200 de metri și, pe alocuri, sub 50 de metri, avertizează autoritățile.

Polițiștii le recomandă șoferilor să reducă viteza, să utilizeze corect sistemele de iluminare, să evite depășirile riscante atunci când vizibilitatea este diminuată și să mărească distanța de siguranță între autovehicule: „Pietonii trebuie să-și sporească atenția și să traverseze doar prin locuri marcate și semnalizate corespunzător, după ce sunt siguri că intenția lor a fost observată de conducătorul auto”. Autoritățile recomandă evitarea folosirii părții carosabile în condiții de vizibilitate redusă.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, o atenționare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabilă până duminică, 30 noiembrie, ora 14:00, în zone din 13 județe și în București.

În intervalul menționat, în județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Călărași, Ialomița, Ilfov și municipiul București, precum și în zona de munte a județelor Sibiu, Brașov și Covasna, se vor înregistra cantități de precipitații de 20-30 l/mp și izolat peste 50 l/mp.

ANM a mai emis o informare meteorologică, valabilă până duminică, ora 20:00, privind precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. Temporar, va ploua în cea mai mare parte a țării, iar seara și noaptea vor fi precipitații mixte în sudul Banatului și sud-vestul Transilvaniei.

La munte, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare, iar la altitudini de peste 1800 m se va depune un strat de zăpadă de 5-15 cm, în special în Carpații Meridionali.

Pe parcursul întregului interval, se vor acumula cantități de apă de 10-25 l/mp și, izolat, peste 50 l/mp.