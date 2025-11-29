Primele ninsori și vortexul polar. Cum va influența iarna în țara noastră

Episodul de răcire bruscă din luna noiembrie, care a adus primele ninsori în mai multe orașe din țară, readuce în atenție vortexul polar, despre care meteorologii anunță că se va slăbi în perioada următoare, favorizând pătrunderea aerului rece spre România. Profesorul Lucian Sfîcă a explicat la Antena 3 CNN că acest vortex nu este un fenomen izolat, ci o componentă permanentă a atmosferei ce influențează în mod obișnuit iernile din fiecare an.

Profesorul universitar Lucian Sfîcă a explicat că vortexul polar nu reprezintă un fenomen punctual, ci o stare a atmosferei din regiunea polară, definită de distribuția presiunii atmosferice în straturile înalte ale troposferei. El a precizat că această structură este influențată de succesiunea anotimpurilor, extinzându-se iarna către latitudini temperate din cauza răcirii intense generate de nopțile polare prelungite.

Potrivit specialistului, în timpul verii vortexul din emisfera nordică se retrage spre zona polară și devine mai puțin coerent, putând fi fragmentat din cauza încălzirii extinse a emisferei. În același timp, vortexul polar din emisfera sudică se extinde, într-un proces descris de profesor ca un „dans perpetuu” care se repetă an de an.

Profesorul Lucian Sfîcă a arătat că un vortex polar mai compact, menținut strâns în jurul Polului Nord de anumite tipare atmosferice, poate favoriza ierni blânde în regiunile temperate. În alte situații, când vortexul devine „dezlânat”, masele de aer rece pot avansa către latitudini medii, generând ierni mai aspre, însă această variabilitate nu poate fi anticipată cu mult timp înainte.

El a explicat că, atunci când vortexul nu mai rămâne izolat în zona polară și coboară spre latitudini temperate, temperaturile scad în regiunile afectate, iar aerul cald poate avansa dinspre Tropice către Arctica. Aceste schimbări fac parte din dinamica obișnuită a sezonului rece, dar nu permit predicții sigure pe termen lung, motiv pentru care discuțiile despre o iarnă autentică sau despre spargerea vortexului polar rămân speculative.

Profesorul Lucian Sfîcă a precizat că un vortex polar dezorganizat nu determină automat o iarnă grea în România, deoarece aerul rece poate ocoli regiunea și se poate distribui către alte zone ale emisferei nordice. El a arătat că un vortex compact favorizează ierni mai blânde în anumite regiuni, în timp ce unul dezlânat poate produce episoade de frig intens în Siberia, America de Nord sau Europa.

Specialistul a explicat că severitatea iernii depinde de poziționarea porțiunilor de aer rece rezultate din „spargerile” vortexului, lucru care nu poate fi estimat cu precizie din timp. Potrivit acestuia, România poate ajunge fie în zona foarte rece, fie în cea neobișnuit de caldă, iar discuțiile despre evoluția vortexului rămân limitate de imposibilitatea de a-i cunoaște faza exactă și traseul aerului rece.