Negocierile pentru Ucraina se complică. Rubio e sceptic, Trump spune ca sunt „șanse bune” pentru acord

După recentele discuţii între oficialii americani şi cei ucraineni, preşedintele american Donald J. Trump a declarat că există „şanse bune” pentru un acord care să pună capăt conflictului dintre Rusia şi Ucraina, potrivit The Washington Post.

Întâlnirile de la finalul săptămânii trecute — desfășurate în Florida — au fost caracterizate de delegaţiile implicate drept “productive”, deşi după analizarea rezultatelor, oficialii americani au adoptat un ton mai prudent.

Afirmaţiile vin într-un moment sensibil, când reprezentanţi selectaţi ai SUA se pregătesc să plece la Moscova pentru a continua negocierile.

Oficialii americani — între care şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, emisarul Steve Witkoff şi consilierul prezidenţial Jared Kushner — s-au întâlnit cu delegaţia ucraineană condusă de Rustem Umerov (noul negociator‑şef, după demisia lui Andriy Yermak) la clubul privat Shell Bay, în Hallandale Beach, Florida.

La finalul rundei de discuţii, Rubio a avertizat că „mai sunt încă multe de făcut”. „Nu este vorba doar despre termenii care pun capăt luptelor”, a explicat el, „este vorba şi de termenii care să asigure prosperitatea pe termen lung a Ucrainei.”

De cealaltă parte, delegaţia ucraineană a recunoscut că aceste negocieri „nu au fost uşoare”. O sursă apropiată părţii ucrainene, citată de AFP, a declarat că procesul de definire a termenilor şi formulărilor a fost complicat.

La bordul avionului prezidenţial Air Force One, Donald Trump a afişat un optimism precaut:

„Cred că Rusia ar dori ca acest conflict să se încheie, şi cred că Ucraina … ar dori ca acest conflict să se încheie”.

În acelaşi timp, el a subliniat că situaţia de la Kiev nu este una avantajată, menţionând scandalul de corupţie care a condus la demiterea lui Andriy Yermak, fost negociator‑şef. „Ucraina are câteva mici probleme dificile”, a declarat președintele american.

„Există o situaţie de corupţie, ceea ce nu ajută.”

Un punct central în continuarea negocierilor îl reprezintă vizita lui Steve Witkoff la Moscova, programată pentru începutul săptămânii. Acolo, acesta ar urma să discute cu liderul rus Vladimir Putin, pentru a pune pe masă propunerile revizuite — după ce planul iniţial de 28 de puncte propus de SUA a fost dur criticat.

Planul original prevedea concesii teritoriale pentru Rusia — inclusiv recunoașterea regiunilor controlate de Moscova — o idee vehement respinsă de Ucraina și de aliații săi europeni. Ulterior, documentul a fost modificat, dar detaliile celor mai recente versiuni nu au fost făcute publice.

Runde diplomatice ca aceasta devin tot mai semnificative în contextul în care războiul declanșat în 2022 continuă să afecteze grav regiunea şi populaţia civilă. Alegerea ca interlocutori pentru Washington unor figuri precum Witkoff şi Kushner — oameni din mediul privat, nu diplomaţi tradiţionali — reflectă o abordare de negociere atipică, orientată spre compromis, dar şi cu riscuri ridicate.

Pentru Ucraina, aceste negocieri vin într-o perioadă de vulnerabilitate internă — schimbarea echipei de negociatori, reacţii interne faţă de corupţie, dar şi continuarea presiunii militare din partea Rusiei. În paralel, SUA încearcă să-şi repoziţioneze rolul de mediator central, fapt ce ar putea influența dramatic viitorul regiunii.

Însă, aşa cum a atras atenţia însăşi delegaţia americană, lucrurile sunt departe de a fi stabilite. Componenta teritorială şi garanţiile de securitate par a rămâne cele mai dificile puncte, care vor necesita un acord ferm atât din partea Ucrainei, cât şi din partea Rusiei — un scenariu departe de a fi garantat, chiar dacă optimismul preşedintelui Trump este vizibil.