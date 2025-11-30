WSJ: Planul real al lui Trump pentru Ucraina. Cum au negociat americanii și emisarii lui Putin împărțirea resurselor rusești la Miami

Un reportaj exploziv publicat de The Wall Street Journal dezvăluie culisele unor negocieri secrete desfășurate luna trecută la Miami Beach. Unde trei figuri influente, doi americani și un rus, au trasat un plan de încheiere a războiului din Ucraina bazat nu pe criterii geopolitice, ci pe profit.

Potrivit sursei citate, discuțiile au vizat reintegrarea economiei Rusiei în circuitul global, cu companiile americane având prioritate la „dividendele păcii”, în detrimentul celor europene.

Întâlnirea l-a avut ca gazdă pe Steve Witkoff, magnat imobiliar devenit trimis special al președintelui Trump, alături de Jared Kushner, ginerele președintelui. Interlocutorul lor a fost Kirill Dmitriev, șeful fondului suveran de investiții al Rusiei și negociatorul ales personal de Vladimir Putin.

Cei trei au lucrat pe un laptop la un document care propune o viziune radicală: transformarea Rusiei dintr-o amenințare militară într-un „tărâm al oportunităților”.

Dmitriev a promovat un plan prin care companiile americane ar putea accesa cele aproximativ 300 de miliarde de dolari din activele băncii centrale ruse, înghețate în prezent în Europa, pentru a finanța proiecte comune de investiții și reconstrucția Ucrainei.

Viziunea include exploatarea comună a vastelor resurse minerale din Arctica și chiar o colaborare spațială între industriile rivale, inclusiv o posibilă misiune comună pe Marte cu SpaceX, compania lui Elon Musk.

Filozofia din spatele acestor discuții, împărtășită de administrația Trump, este că „granițele contează mai puțin decât afacerile”. Witkoff a declarat pentru WSJ că prosperitatea economică comună ar servi drept „un dig natural împotriva viitoarelor conflicte”.

Scurgerea de informații privind acest plan în 28 de puncte a provocat furie în cancelariile europene și la Kiev. Liderii europeni avertizează că Rusia, după ce a redesenat violent granițele, este pe cale să fie recompensată cu oportunități comerciale uriașe. Premierul polonez Donald Tusk a rezumat situația: „Știm că acest lucru nu este despre pace. Este despre afaceri”.

Pentru Casa Albă, însă, estomparea liniei dintre afaceri și geopolitică este o strategie asumată. Oficiali apropiați lui Trump văd o oportunitate ca investitorii americani să devină garanții comerciali ai păcii, lăsând Europa deoparte.

„Diplomația de business” a inclus și propuneri teritoriale specifice, care au generat însă nedumerire în rândul aliaților. Într-o videoconferință din 7 august, Witkoff a prezentat liderilor europeni oferta Moscovei: dacă Ucraina ar ceda restul de aproximativ 20% din provincia Donețk pe care nu o controlează, Rusia ar renunța la pretențiile asupra provinciilor Zaporojie și Herson.

Totuși, propunerea a fost primită cu scepticism, oficialii europeni neînțelegând dacă Putin promitea retragerea trupelor sau doar oprirea ofensivei în acele zone, o ambiguitate care a blocat progresul negocierilor.

Amploarea acestui canal paralel de comunicare este evidențiată de sumele vehiculate și de excluderea agențiilor de stat.

În timp ce investitorul Stephen P. Lynch a plătit anul acesta 600.000 de dolari unei firme de lobby pentru a încerca să cumpere gazoductul Nord Stream 2, Witkoff și Dmitriev discutau un schimb istoric de prizonieri fără ca CIA să fie informată complet.

Ritmul întâlnirilor a fost alert: Dmitriev a fost primit la Casa Albă pe 2 aprilie, în ciuda sancțiunilor, iar Witkoff se pregătește săptămâna viitoare pentru a șasea sa vizită în Rusia, după ce a avut deja o întrevedere de trei ore cu Putin la Kremlin în august, scrie WSJ.

Reportajul WSJ arată cum oameni de afaceri americani se poziționează deja pentru a profita de situație. Gentry Beach, un donator al campaniei lui Trump și prieten cu Donald Trump Jr., poartă discuții pentru a achiziționa o participație într-un proiect de gaze în Arctica, condiționat de ridicarea sancțiunilor.

Un alt donator, Stephen P. Lynch, face lobby pentru a cumpăra gazoductul Nord Stream 2, sabotat și aflat sub sancțiuni. Chiar și Exxon Mobil a avut discuții preliminare cu Rosneft pentru revenirea în proiectul Sahalin.

În ciuda optimismului economic, realitatea diplomatică rămâne complicată.

Un summit organizat în august în Alaska între Trump și Putin a eșuat rapid, după ce liderul rus a ținut o prelegere istorică și a evitat discuțiile concrete. Mai mult, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, venit la Washington pentru a cere rachete Tomahawk, a fost refuzat și încurajat în schimb să ceară o scutire de tarife pe 10 ani, Witkoff sugerând că „banii sunt mai importanți decât rachetele”.

Rămâne întrebarea fundamentală dacă Vladimir Putin este interesat cu adevărat de o pace bazată pe afaceri sau folosește aceste negocieri doar pentru a adormi vigilența SUA în timp ce își continuă războiul de uzură în Ucraina.