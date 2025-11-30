Florida găzduiește întâlnirea dintre trimișii lui Trump și negociatorii pentru pace ai lui Zelenski

Emisarul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, și secretarul de stat american Marco Rubio se vor întâlni duminică, în Florida, cu o delegație ucraineană, a confirmat pentru AFP un responsabil guvernamental american. Cei doi vor fi însoțiți de Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, într-un moment în care fostul președinte american și-a prezentat, în ultimele zile, un plan menit să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă că o echipă de negociatori condusă de Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate, a plecat spre Statele Unite pentru a discuta acest plan.

În paralel cu eforturile diplomatice, Ucraina a fost din nou ținta unui atac de proporții, iar ministrul de Externe Andrii Sîbiga a acuzat Moscova că își continuă „planul de război” exact în momentul în care comunitatea internațională analizează propunerile de pace.

„În timp ce toată lumea vorbește despre punctele planurilor de pace, Rusia continuă cu planul său de război în două puncte: să ucidă și să distrugă”, a scris Sîbiga pe platforma X. El a condamnat cel mai recent atac asupra teritoriului ucrainean, un bombardament masiv care, potrivit președintelui Zelenski, a provocat trei morți și zeci de răniți doar la Kiev și în zonele învecinate.

Ministrul a descris noaptea ca fiind „grea, în special la Kiev”, invocând „zeci de rachete de croazieră și balistice și peste 500 de drone” lansate asupra locuințelor, rețelei electrice și infrastructurii critice.

Șeful diplomației ucrainene l-a criticat dur și pe premierul ungar Viktor Orban pentru vizita sa recentă la Vladimir Putin. „Putin îi folosește pe acești politicieni ca actori în spectacolul său sângeros. Putin vrea să prelungească războiul cu orice preț”, a acuzat Sîbiga.

În opinia sa, conflictul este „un război pe care (Putin) nu îl poate câștiga și un război pe care refuză să-l încheie”, dar comunitatea internațională „are mijloacele de a se asigura că acest lucru este nesustenabil pentru el”.

Ministrul de externe a mai spus că Ucraina are nevoie de sprijin suplimentar din partea aliaților. „Solicităm sprijin suplimentar pentru apărarea și rezistența Ucrainei, sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei și o decizie rapidă privind utilizarea activelor rusești înghețate”, a afirmat Sîbiga. În viziunea sa, „forța, unitatea și presiunea asupra Moscovei rămân esențiale pentru avansarea eforturilor de pace și pentru a forța Rusia să pună capăt războiului”.

Președintele Volodimir Zelenski a reluat, la rândul său, apelul către partenerii internaționali pentru consolidarea apărării aeriene a Ucrainei. „Trebuie să lucrăm fără a pierde o singură zi pentru a ne asigura că există suficiente rachete pentru sistemele noastre de apărare aeriană și că dispunem de tot ce este necesar pentru protecția noastră”, a transmis el pe platforma X.

Zelenski a cerut din nou Uniunii Europene să deblocheze miliardele de active rusești înghețate în Belgia, avertizând că Moscova nu dă semne că ar opri atacurile. Președintele ucrainean a mai transmis că dialogul cu toți partenerii occidentali rămâne crucial pentru configurarea unui drum real către încheierea conflictului.