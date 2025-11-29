Ucraina a trimis negociatorii în SUA. Zelenski cere măsuri rapide

Ucraina a trimis o echipă de rang înalt la Washington pentru a discuta varianta revizuită a planului american de încetare a războiului, a anunțat sâmbătă președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Secretarul Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare şi (totodată) şeful delegaţiei ucrainene Rustem Umerov este deja în drum către Statele Unite împreună cu echipa”, a spus Zelenski. Președintele ucrainean a precizat că oficialul i-a prezentat un raport înainte de plecare, iar mandatul primit este unul foarte precis: „definirea rapidă şi concretă a măsurilor necesare care să permită sfârşitul războiului”.

Potrivit președintelui, Kievul tratează discuțiile cu Washingtonul drept un proces strategic, mai ales după întâlnirile de la Geneva dintre reprezentanți americani și ruși. Zelenski își exprimă speranța că rezultatele dialogului de la Geneva vor putea fi „puse în practică în Statele Unite”, subliniind că Ucraina continuă să coopereze cu administrația americană „în cel mai constructiv mod posibil”.

Liderul ucrainean a mai transmis că așteaptă primele concluzii ale delegației „în această duminică” și a încheiat mesajul cu afirmația că Ucraina acționează pentru „o pace demnă”.

Zelenski a anunțat că a avut o discuție detaliată cu Kirilo Budanov, șeful serviciului militar de informații. Budanov i-a prezentat evaluări privind situația pe front, schimbările de natură politică din jurul Ucrainei și „perspectivele actuale” ale negocierilor. Președintele a precizat că au fost identificate „mai multe puncte-cheie importante în procesul de negociere”.

Aceste consultări au loc în contextul în care Washingtonul a modificat proiectul inițial al planului de pace. Versiunea discutată săptămâna trecută fusese criticată pentru că reproducea, în parte, exigențele Kremlinului — inclusiv ideea ca Ucraina să renunțe la anumite teritorii.

Conform surselor diplomatic, textul propus inițial de americani — structurat în 28 de puncte — includea cedarea regiunilor Donețk și Lugansk către Rusia. După reacția fermă a Kievului și sprijinul primit din partea Uniunii Europene, documentul a fost rescris substanțial.

Noua variantă nu a fost făcută publică, dar, potrivit celor implicați în discuții, elimină condițiile maximaliste și nu mai prevede vreo soluție predefinită privind teritoriile ocupate.

În paralel, Moscova și-a menținut poziția dură. Vladimir Putin a declarat la Bișkek că „dacă trupele ucrainene părăsesc teritoriile ocupate (de către Ucraina), noi vom înceta ostilităţile. dacă nu pleacă, noi le vom goni cu forţa militară”.

Kremlinul nu a precizat dacă se referă doar la Donețk și Lugansk sau și la Herson și Zaporojie — regiuni anexate ilegal în 2022, dar controlate doar parțial.

Emisarul american Steve Witkoff urmează să călătorească la Moscova săptămâna viitoare pentru a prezenta oficialilor ruși versiunea actualizată a planului. De rezultatele acestor consultări depinde atât dinamica negocierilor, cât și perspectivele unei eventuale pauze a ostilităților.