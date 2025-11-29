Zelenski, în fața unui test uriaș. Arestări, demisii și scandal fără precedent

Un avertisment clar pentru Ucraina a venit din partea Comisia Europeană: Kievul trebuie să demonstreze că are capacitatea de a investiga și condamna cazurile de corupţie la nivel înalt, dacă vrea să progreseze realist pe drumul către aderarea la Uniunea Europeană (UE).

Declaraţia aparține comisarului european pentru justiţie, Michael McGrath, într-un interviu pentru publicaţia Politico.

McGrath a afirmat că sprijinul statelor membre pentru primirea Ucrainei în Uniune nu poate fi garantat dacă autorităţile de la Kiev nu pot arăta rezultate clare în lupta împotriva corupţiei la vârf.

El a spus: „În fiecare țară candidată trebuie să existe un sistem robust pentru tratarea cazurilor de corupție la nivel înalt. Este nevoie de un sistem robust de investigare și, în ultimă instanță, de urmărire penală și condamnare, iar demonstrarea eficacității în acest domeniu este ceva ce solicităm tuturor țărilor noastre membre și, cu siguranță, celor care doresc să adere la Uniunea Europeană.”

Oficialul european a insistat că standardele se aplică „tuturor țărilor candidate” în mod egal, și a subliniat că reformele în domeniul justiției și statului de drept rămân „esențiale” pentru procesul de aderare.

Declarația survine pe fondul unei anchete de amploare declanșate recent în sectorul energetic ucrainean.

Autorităţile de la Kiev investighează o presupusă schemă de deturnare a circa 100 de milioane de dolari, prin comisioane ilegale cerute contractorilor angajaţi pentru lucrări la compania de stat Energoatom.

Conform datelor oficiale, această schemă ar fi implicat persoane din cercuri apropiate președintelui Volodimir Zelenski.

Probele ar include 1.000 de ore de interceptări telefonice, zeci de percheziţii şi declaraţii privind mită de 10–15% din valoarea contractelor pentru subcontractori.

În contextul acestui scandal, a fost demis consiliul de supraveghere al Energoatom, iar guvernul ucrainean a anunțat un audit integral al companiei, încercând să recâştige încrederea publicului și a partenerilor internaționali.

Ancheta a condus deja la demiterea a doi miniștri — cel al Energiei și cel al Justiției — ceea ce marchează o serie de măsuri de răspuns la scandal.

În plus, mai mulți parteneri europeni ai Kievului au cerut explicaţii privind gestionarea fondurilor şi garanţii că ajutoarele externe nu vor fi compromise.

Criticii avertizează că, fără condamnări concrete și fără o justiţie funcțională, reputaţia Ucrainei în fața Bruxelles-ului ar putea avea de suferit. În acest context, mesajul transmis astăzi de McGrath reflectă o poziţie fermă a UE: declaraţii şi planuri nu sunt suficiente — e nevoie de rezultate.

Pentru Ucraina, perioada următoare va testa nu doar capacitatea instituţiilor de investigare, ci şi voinţa politică de a merge până la final cu dosarele.

Conform cerinţelor Comisiei Europene, ideea este clară: doar dacă se demonstrează funcţionalitatea reală a sistemului judiciar și capacitatea de a pedepsi corupția la nivel înalt, Ucraina îşi poate menține şansele reale de integrare europeană.

Rămâne de văzut dacă autorităţile de la Kiev vor asigura transparenţă, continuitate și condamnări — elemente considerate esenţiale de Bruxelles pentru ca drumul spre aderare să continue.