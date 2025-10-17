International

Întâlnire crucială la Washington. Zelenski discută cu Trump despre încheierea războiului

Întâlnire crucială la Washington. Zelenski discută cu Trump despre încheierea războiuluiVolodimir Zelenski. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Războiul dintre Ucraina și Rusia ar putea ajunge mai aproape de sfârșit, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski joi, înaintea discuțiilor programate cu liderul american Donald Trump.

Zelenski a sugerat că rezultatele recente ale procesului de pace din Orientul Mijlociu pot servi drept exemplu pentru soluționarea conflictului care devastează regiunea sa de peste trei ani și jumătate.

Declarațiile sale, făcute la sosirea în Statele Unite, au fost însoțite de un apel la unitate internațională și sprijin militar sporit.

Impulsul pentru pace  al președintelui american

Aflat într-o vizită oficială în Statele Unite, Zelenski a precizat că va avea o întrevedere cu președintele american Donald Trump, programată pentru vineri.

„Ne bazăm pe impulsul de a reduce terorismul și războiul, care a funcționat în Orientul Mijlociu, pentru a contribui și la încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei”, a transmis liderul ucrainean într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Președintele a subliniat că eforturile diplomatice globale recente au arătat că „limbajul forței și al dreptății” poate fi eficient și în alte teatre de conflict. Potrivit acestuia,

„Putin nu este cu siguranță mai curajos decât Hamas sau orice alt terorist”, o afirmație ce sugerează că determinarea comunității internaționale ar putea schimba cursul confruntării din Europa de Est.

Zelenski nu a comentat planul lui Donald Trump

Zelenski nu a comentat direct planul anunțat de Donald Trump privind posibile discuții directe cu președintele rus Vladimir Putin.

Totuși, el a făcut referire la recenta convorbire telefonică dintre cei doi lideri, menționând că „după ce a auzit de rachetele Tomahawk, Moscova se grăbește să reia dialogul”.

Această remarcă face aluzie la intenția exprimată de Trump de a furniza Ucrainei rachete americane de ultimă generație.

Donald Trump ONU

Donald Trump ONU / sursa foto: captură video

„Nu trebuie să existe altă variantă decât pacea și securitatea garantată în mod fiabil – și este esențial să protejăm oamenii de loviturile și atacurile rusești cât mai curând posibil. Mulțumesc tuturor celor care ajută!”, a adăugat Zelenski în același mesaj.

Liderul ucrainean a confirmat că în timpul vizitei sale va avea întâlniri cu reprezentanți ai companiilor americane din industria de apărare, pe fondul nevoii acute de echipamente moderne.

Aceste întâlniri vizează sisteme de apărare aeriană și soluții tehnologice menite să consolideze infrastructura energetică a Ucrainei, grav afectată de bombardamente.

Zelenski, discuții cu lideri ai companiilor energetice americane

În paralel cu agenda politică, Zelenski urmează să discute și cu lideri ai companiilor energetice americane pentru a întări reziliența Ucrainei în fața atacurilor rusești asupra rețelei naționale.

„Acum, în timp ce Rusia pariază pe teroare împotriva sectorului nostru energetic și efectuează lovituri zilnice, noi lucrăm pentru a asigura rezistența Ucrainei”, a declarat el.

Pe plan diplomatic, întâlnirea dintre Zelenski și Trump este privită ca un test major al modului în care noua administrație americană intenționează să abordeze relațiile cu Moscova.

În timp ce unii analiști consideră că Washingtonul încearcă o strategie de „presiune combinată”, alții avertizează că o apropiere prea rapidă între SUA și Rusia ar putea complica procesul de pace.

Totuși, Zelenski insistă că modelul recent al negocierilor din Orientul Mijlociu arată că „dacă voința politică există, chiar și cele mai vechi conflicte pot găsi o cale spre rezolvare”.

În finalul mesajului său, președintele ucrainean a reafirmat angajamentul față de pace:

„Ucraina nu caută răzbunare, ci securitate și libertate pentru poporul său. Aceasta este victoria pe care o urmărim.”

