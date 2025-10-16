Trump vrea să construiască un Arc de Trump la Washington. „Cred că va fi fantastic”

Președintele american Donald Trump are în plan construirea unui Arc de Triumf pe una dintre arterele importante ale capitalei Washington, cu ocazia aniversării a 250 de ani de la independența Statelor Unite, care va fi sărbătorită pe 4 iulie anul viitor, potrivit AFP.

O machetă a monumentului se află de câteva zile pe biroul său, însă Trump a vorbit public despre plan abia miercuri seară, în timpul unei cine de gală organizate cu donatorii care sprijină construcția noii săli festive de la Casa Albă.

Arcul de Triumf ar urma să fie amplasat lângă Monumentul lui Lincoln, la capătul opus al podului Arlington, care reprezintă principala poartă de intrare în Washington dinspre Virginia.

Președintele, fost om de afaceri în domeniul imobiliar, a prezentat trei machete ale Arcului de Triumf, de dimensiuni diferite, menționând că preferata sa este cea mai mare, decorată cu o sculptură a zeiței romane a libertății.

Modelele corespund unui proiect și unei reprezentări în acuarelă realizate de compania Harrison Design. Donald Trump a publicat recent imaginile pe Truth Social, oferind, în acest mod, o aprobare implicită pentru aceste planuri, scrie CNN.

Casa Albă și Harrison Design nu au oferit un răspuns la solicitarea CNN de a comenta.

De la revenirea la putere în ianuarie, Donald Trump a dat de înțeles că își dorește să lase o amprentă durabilă asupra capitalei, potrivit AFP. El a pavat Grădina de Trandafiri a Casei Albe, a decorat Biroul Oval cu elemente aurite și construiește în reședința prezidențială o sală festivă impunătoare, inspirată din stilul conacului său privat de la Mar-a-Lago, Florida.

De asemenea, liderul de la Casa Albă a trimis Garda Națională în capitală pentru a combate delincvența, în ciuda opoziției manifestate de oficialii democrați locali.