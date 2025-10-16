Economie

Anca Dragu, la Washington: „Republica Moldova este o destinație atractivă pentru investiții

Anca Dragu, la Washington: „Republica Moldova este o destinație atractivă pentru investiții
Republica Moldova oferă stabilitate macroeconomică, o bancă centrală independentă și un cadru de reglementare compatibil cu standardele europene, a declarat guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, în cadrul forumului internațional „Stabilitate, securitate și prosperitate în Europa de Sud-Est”, organizat de Hudson Institute la Washington.

Potrivit guvernatoarei, Republica Moldova dispune de resurse umane excelente, o cultură a rezilienței și o determinare puternică, ceea ce o transformă într-o destinație tot mai atractivă pentru investiții responsabile și sustenabile.

„Astăzi putem spune că republica Moldova nu mai este o țară la marginea Europei, ci un stat care inspiră prin maturitate democratică. Tocmai de aceea, sunt convinsă: Moldova va deveni copilul-minune al Europei”, a afirmat Anca Dragu.

Sursa foto: BNM

Mesaj de încredere transmis investitorilor la Washington

Evenimentul de la Washington a reunit lideri politici și reprezentanți ai mediului de afaceri din regiune, printre care ministrul finanțelor al României, Alexandru Nazare, și Jan Ruzicka, directorul pentru relații externe al PPF Group. În fața acestui public, guvernatoarea BNM a subliniat că Republica Moldova traversează un moment de transformare istorică, demonstrând curaj, reziliență și maturitate democratică într-un context regional complex.

În discursul său, Anca Dragu a evidențiat direcțiile strategice de dezvoltare accelerată pe care le urmărește Republica Moldova pentru a se integra tot mai profund în spațiul economic european. Ea a vorbit despre transformarea digitală și modernizarea infrastructurii de plăți, extinderea sistemului MIA Plăți Instant și aderarea țării la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA).

Sursa foto: BNM

Un alt obiectiv important menționat de guvernatoare este dezvoltarea pieței de capital și facilitarea accesului companiilor moldovenești la finanțare externă, prin conectarea la infrastructurile financiare europene și armonizarea reglementărilor cu cele ale Uniunii Europene.

Republica Moldova, partener credibil în Europa de Sud-Est

Totodată, șefa BNM a subliniat că instituția promovează activ finanțarea verde, educația financiară și incluziunea financiară, contribuind astfel la tranziția către o economie sustenabilă, rezilientă și incluzivă. Ea a menționat că toate aceste reforme vor consolida stabilitatea macroeconomică a țării și vor sprijini creșterea încrederii investitorilor străini în Republica Moldova.

Participarea guvernatoarei Anca Dragu la forumul organizat de Hudson Institute face parte din agenda Delegației Republicii Moldova la Reuniunile anuale ale Grupului Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional, care se desfășoară în aceste zile la Washington. Prin această prezență, Republica Moldova își reafirmă angajamentul pentru integrarea europeană și consolidarea statutului său de partener credibil și stabil în regiunea Europei de Sud-Est.

