Ungaria sfidează din nou UE. Viktor Orban face pact cu Rusia pe energie

Premierul ungar Viktor Orbán a anunţat vineri, în timpul unei întâlniri cu președintele rus Vladimir Putin la Kremlin, că Ungaria va continua să importe hidrocarburi din Rusia, reafirmând că aceste importuri „constituie în prezent baza aprovizionării cu energie a Ungariei şi vor rămâne aşa şi în viitor”.

Decizia vine într‑un moment în care majoritatea statelor membre ale Uniunea Europeană încearcă să elimine dependența de energia rusă — o direcţie pe care Ungaria o contestă deschis.

Întâlnirea de la Kremlin a avut loc la 28 noiembrie 2025 — una dintre puținele în care un lider al UE și NATO s‑a întâlnit cu Putin de la începutul războiului din Ucraina. The Washington Post+2Digi24+2

În deschiderea convorbirilor, Orbán a subliniat importanţa cooperării energetice dintre Ungaria și Rusia: „aprovizionarea cu energie din Rusia constituie în prezent baza aprovizionării cu energie a Ungariei”, a precizat el.

La rândul său, Putin a salutat poziția Budapestei ca „echilibrată” față de conflictul din Ucraina.

Discuțiile au vizat asigurarea livrărilor de ţiţei și gaze naturale pentru Ungaria, chiar dacă sancțiunile internaţionale împotriva Rusiei rămân în vigoare.

Luna aceasta, la o vizită la Washington, Orbán a obținut de la președintele american Donald Trump o derogare — valabilă un an — care îi permite Ungariei să continue importurile de petrol și gaze rusești, în pofida sancțiunilor americane împotriva companiilor energetice ruse.

Totodată, Budapesta a anunțat că va contesta la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) decizia majorității statelor membre de a elimina importurile de gaze naturale și petrol din Rusia până în 2027. Orbán susține că planul reprezintă o încălcare a legislației europene și a drepturilor Ungariei.

De menţionat că, potrivit datelor recent prezentate de Budapesta, importurile rusești rămân indispensabile pentru securitatea energetică a ţării — schimbarea surselor de energie este considerată improprie într-un termen scurt.

De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, un număr semnificativ de state europene au redus gradual sau au oprit complet aprovizionarea cu energie din Rusia. În contrast, Ungaria şi-a menţinut — și chiar extins — dependența energetică de Moscova.

Potrivit analiștilor, decizia de a continua importurile reflectă viziunea guvernului de la Budapesta asupra securităţii energetice, dar și direcţia politică externă a Ungariei, care menţine relații strânse atât cu Rusia, cât și cu SUA.

În fața presiunilor externe și a orientărilor generale ale UE, Ungaria pare să mizeze pe predictibilitate și costuri reduse la energie, argumente pe care Orbán le-a reiterat înainte de plecarea spre Moscova: scopul este „să asigure aprzovionarea cu energie la un preț accesibil pentru iarnă și anul viitor”.

Decizia Ungariei de a continua să importe hidrocarburi ruseşti ar putea intensifica tensiunile cu partenerii europeni care încearcă să reducă dependența de Moscova, într-un context geopolitic dominat de războiul din Ucraina.

Pe termen mediu, această strategie riscă să plaseze Ungaria în postura de excepţie în cadrul Uniunii Europene, iar disputele juridice — precum recursul la CJUE — pot alimenta dezbateri privind solidaritatea energetică și coeziunea blocului.

De asemenea, politic, decizia pare parte din strategia electorală a guvernului de la Budapesta, întrucât menţinerea preţurilor scăzute la energie ar putea atrage sprijin intern, înainte de alegerile parlamentare programate în 2026.