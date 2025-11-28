International

Orban, întâlnire cu Putin pe tema păcii din Ucraina și a livrărilor de hidrocarburi. Discuții cruciale la Moscova

Viktor Orban - Vladimir Putin.
Președintele rus Vladimir Putin l-a primit la Moscova pe premierul ungar Viktor Orban. Oficialul ungar a declarat că va discuta cu liderul de la Kremlin despre eforturile de pace legate de războiul din Ucraina, potrivit agenției TAS. De asemenea, pe agenda discuțiilor se află și livrările de petrol și gaze naturale rusești către Ungaria.

Vladimir Putin și Viktor Orban, față în față

Premierul ungar a păstrat legături apropiate cu Moscova, în ciuda războiului din Ucraina. De altfel, Ungaria este dependentă de hidrocarburile rusești, în pofida eforturilor Uniunii Europene de a diminua această dependență față de Rusia.

Întâlnirea are loc într-un moment delicat pentru negocierile de pace menite să încheie războiul din Ucraina.

Discuțiile au loc într-un moment sensibil

Rusia a confirmat că a primit ultima versiune a planului de pace propus de SUA și Ucraina, iar oficialii americani urmează să se deplaseze săptămâna viitoare la Moscova și Kiev pentru a avansa discuțiile.

Budapesta a încercat în mod constant să blocheze sprijinul militar și financiar destinat eforturilor de apărare ale Kievului, în timp ce a consolidat relațiile cu Kremlinul și s-a opus sancțiunilor menite să limiteze resursele financiare ale președintelui rus Vladimir Putin.

Premierul Viktor Orbán a declarat că, la Moscova, va aborda subiectele aprovizionării Ungariei cu petrol și gaze naturale, precum și eforturile de pace în Ucraina, precizând că „este greu să evităm aceste discuții”.

Viktor Orban și Vladimir Putin, întâlnire surpriză

Ungaria a importat în acest an 8,5 milioane de tone de petrol și peste 7 miliarde de metri cubi de gaze naturale din Rusia, a anunțat ministerul de externe într-un comunicat.

Viktor Orbán și-a prezentat planul de a se întâlni cu Vladimir Putin într-un interviu video publicat pe pagina sa de Facebook, declarând că vizita are scopul de a „asigura aprovizionarea cu energie a Ungariei pentru iarnă și pentru anul viitor”.

