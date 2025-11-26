Marco Rubio: Administrația Trump nu este împărţită în două tabere în privința opririi războiului din Ucraina

Secretarul de Stat american Marco Rubio susține că administrația Trump nu este divizată în două tabere privind modul în care ar trebui oprit războiul din Ucraina. „Aceste persoane nu doar că se înşală, ci inventează literlamente lucruri”, a scris acesta, într-o postare pe X.

Șeful diplomației indică direct un material al NBC News, care susține că administrația se confruntă de mult timp cu un dezacord între două tabere. Potrivit postului, ar exista două tabere: cea a vicepreşedintelui american J. D. Vance, care ar fi în favoarea Moscovei, și cea a lui Marco Rubio, care ar fi în favoarei Kievului.

„Ultimul exemplu al unei lungi serii de informaţii 100% false potrivit cărora există o fractură în administraţia Trump cu privire la felul în care să se pună capăt Războiului din Ucraina. Aceste persoane nu doar că se înşală, ci inventează literlamente lucruri”, a scris Marco Rubio, în postare.

NBC News, citând două surse familiarizate cu discuțiile, a scris că Dan Driscoll le-ar fi spus omologilor ucraineni că situația de pe câmpul de luptă este gravă, Rusia intensificând atacurile aeriene și dispunând de resurse pentru un război prelungit.

El ar fi susținut că poziția Ucrainei se va deteriora în timp și ar fi spus, potrivit surselor, că un acord de pace ar trebui analizat acum, astfel încât negocierile să nu fie purtate dintr-o poziție și mai slabă mai târziu.

„Mesajul era, în esență, că pierdeți și trebuie să acceptați”, a spus sursa pentru NBC.

Andrii Yermak, șeful Biroului Președinției din Ucraina, a declarat pe 25 noiembrie, că secretarul american al Armatei, Dan Driscoll, se va întoarce la Kiev în această săptămână.

„Suntem gata să continuăm să lucrăm cât mai repede posibil pentru a finaliza pașii necesari pentru a pune capăt vărsării de sânge”, a scris Yermak în mesajul său de pe Telegram.

Între timp, Trump a declarat că trimisul său special Steve Witkoff se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova, în timp ce Daniel Driscoll se va întâlni cu partea ucraineană.