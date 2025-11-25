International

Mesajul lui Trump care poate schimba jocul în Asia: Sunați-mă oricând

Sanae Takaichi și Donald Trump / sursa foto: captură video
Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a anunțat marți, 25 noiembrie, că a primit un mesaj de la președintele american Donald Trump în timpul primei lor convorbiri telefonice, după ce declarațiile recente ale șefei guvernului japonez au stârnit tensiuni cu China.

„Președintele Trump a menționat că noi doi suntem prieteni foarte buni și că ar trebui să-l sun oricând”, a declarat Takaichi pentru jurnaliști.

Declarația spontană a premierului japonez, făcută la începutul acestei luni în parlament, sugerează că un atac ipotetic al Chinei asupra Taiwanului ar putea determina Japonia să intervină militar.

Această afirmație a generat reacții furioase din partea Beijingului, inclusiv un boicot turistic împotriva Japoniei.

Contextul tensiunilor dintre Japonia și China

China revendică Taiwanul, insulă situată la puțin peste 100 km de teritoriul japonez, și nu a exclus utilizarea forței pentru a-l controla.

Guvernul taiwanez respinge pretențiile Beijingului și afirmă că doar poporul din Taiwan poate decide viitorul insulei.

Trump nu a comentat public disputa dintre Japonia – aliat cheie al SUA în domeniul securității – și China, ceea ce, potrivit analiștilor, poate fi o sursă de îngrijorare pentru oficialii de la Tokyo.

În schimb, președintele american a explicat lui Takaichi starea recentă a relațiilor dintre SUA și China, inclusiv convorbirea sa telefonică cu președintele chinez Xi Jinping de luni.

Xi Jinping

Xi Jinping / sursa foto: captură video

Conform agenției oficiale Xinhua, Xi i-ar fi spus lui Trump că „revenirea Taiwanului în China” reprezintă o parte esențială a viziunii Beijingului asupra ordinii mondiale.

Poziția Japoniei și reacțiile diplomatice

Ministrul șef al Cabinetului japonez, Minoru Kihara, a declarat la o conferință de presă că „stabilitatea relațiilor SUA-China este extrem de importantă pentru comunitatea internațională, inclusiv pentru Japonia”.

Oficialul nu a comentat însă declarațiile raportate ale lui Xi privind Taiwanul, o insulă înconjurată de ape care constituie o rută comercială vitală pentru bunurile și energia de care depinde Tokyo.

În ultimii ani, Japonia, încurajată de SUA, a demarat o amplă creștere a capacităților sale militare pentru a contracara puterea și comportamentul tot mai assertiv al Beijingului în regiune.

Beijingul, critici la adresa Japoniei

Luni, Beijingul a criticat planul Japoniei de a desfășura o unitate de rachete sol-aer cu rază medie pe insula Yonaguni, cea mai apropiată de Taiwan, calificând acțiunea drept o încercare de „creare a tensiunilor regionale și provocare a unei confruntări militare”.

Deși Trump nu s-a implicat direct în disputa dintre Japonia și China, ambasadorul său în Japonia, George Glass, a afirmat că SUA sprijină Tokyo în fața „coerciției” chineze.

Într-un editorial pentru ziarul Asahi, profesoara Seiko Mimaki, specialistă în politică și diplomație americană, a subliniat:

„Administrația Trump nu poate fi exclusă ca una care ar putea sacrifica problema Taiwanului pentru ‘afaceri’ comerciale cu China. În formularea politicii față de China, este esențial să se înțeleagă pe deplin aceste tendințe și riscurile inerente administrației Trump.”

