Premierul Taiwanului, Cho Jung-tai, a declarat marți că o „reîntoarcere” la China comunistă nu este o opțiune pentru cei 23 de milioane de locuitori ai insulei, potrivit Reuters.

Declarația premierului din Taiwan vine după ce președintele Republicii Populare Chineze, Xi Jinping, a insistat asupra revendicărilor de suveranitate ale țării sale într-o convorbire cu președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump.

Liderul regimului comunist de la Beijing i-a spus luni lui Donald Trump că „reîntoarcerea” Taiwanului la China la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial a fost o parte cheie a viziunii Beijingului asupra ordinii mondiale.

Dar guvernul ales democratic al Taiwanului respinge ferm poziția Chinei comuniste.

„Trebuie să subliniem încă o dată că Republica Chineză Taiwan, este o țară pe deplin suverană și independentă”, le-a declarat Cho Jung-tai reporterilor în fața parlamentului, referindu-se la numele oficial al insulei.

„Pentru cele 23 de milioane de locuitori ai națiunii noastre, «reîntoarcerea» nu este o opțiune - acest lucru este foarte clar”, a adăugat el.

În sistemul politic din Taiwan, premierul este responsabil de operațiunile guvernamentale zilnice, în timp ce apărarea și relațiile externe sunt, în general, de competența președintelui.

Taipeiul a denunțat în repetate rânduri regimul comunist de la Beijing pentru încercarea de a distorsiona moștenirea celui de-al Doilea Război Mondial, care s-a încheiat acum 80 de ani, mai ales că Taiwanul a fost predat guvernului Republicii Chineze la sfârșitul conflictului.

Statul comunist „Republica Populară Chineză” nu a apărut decât în ​​1949, când a învins forțele Republicii Chineze, care s-au refugiat apoi în Taiwan.

Dictatura comunistă de la Beijing nu a renunțat niciodată la ideea de utilizare a forței pentru a aduce Taiwanul sub controlul său și și-a intensificat presiunea militară împotriva insulei.

Republica Populară Chineză s-a oferit să-i permită Taiwanului un model de „o țară, două sisteme”, dar o astfel de idee nu se bucură de sprijin din partea niciunui partid politic taiwanez tradițional și a fost respins de președintele Lai Ching-te.