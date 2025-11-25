International

Taiwanul pune la punct China comunistă: „Reîntoarcerea” nu e o opțiune!

China-Taiwan. Sursa: Arhiva EVZ
Premierul Taiwanului, Cho Jung-tai, a declarat marți că o „reîntoarcere” la China comunistă nu este o opțiune pentru cei 23 de milioane de locuitori ai insulei, potrivit Reuters.

Răspuns dur al Taiwanului pentru China comunistă

Declarația premierului din Taiwan vine după ce președintele Republicii Populare Chineze, Xi Jinping, a insistat asupra revendicărilor de suveranitate ale țării sale într-o convorbire cu președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump.

Liderul regimului comunist de la Beijing i-a spus luni lui Donald Trump că „reîntoarcerea” Taiwanului la China la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial a fost o parte cheie a viziunii Beijingului asupra ordinii mondiale.

Dar guvernul ales democratic al Taiwanului respinge ferm poziția Chinei comuniste.

„Republica Chineză Taiwan, o țară pe deplin suverană și independentă”

„Trebuie să subliniem încă o dată că Republica Chineză Taiwan, este o țară pe deplin suverană și independentă”, le-a declarat Cho Jung-tai reporterilor în fața parlamentului, referindu-se la numele oficial al insulei.

„Pentru cele 23 de milioane de locuitori ai națiunii noastre, «reîntoarcerea» nu este o opțiune - acest lucru este foarte clar”, a adăugat el.

În sistemul politic din Taiwan, premierul este responsabil de operațiunile guvernamentale zilnice, în timp ce apărarea și relațiile externe sunt, în general, de competența președintelui.

Taiwanul respinge orice idee de reunificare cu regimul comunist de la Beijing

Taipeiul a denunțat în repetate rânduri regimul comunist de la Beijing pentru încercarea de a distorsiona moștenirea celui de-al Doilea Război Mondial, care s-a încheiat acum 80 de ani, mai ales că Taiwanul a fost predat guvernului Republicii Chineze la sfârșitul conflictului.

Statul comunist „Republica Populară Chineză” nu a apărut decât în ​​1949, când a învins forțele Republicii Chineze, care s-au refugiat apoi în Taiwan.

Dictatura comunistă de la Beijing nu a renunțat niciodată la ideea de utilizare a forței pentru a aduce Taiwanul sub controlul său și și-a intensificat presiunea militară împotriva insulei.

Republica Populară Chineză s-a oferit să-i permită Taiwanului un model de „o țară, două sisteme”, dar o astfel de idee nu se bucură de sprijin din partea niciunui partid politic taiwanez tradițional și a fost respins de președintele Lai Ching-te.

 

