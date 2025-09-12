China comunistă își plimbă portavionul prin strâmtoarea Taiwan

Republica Populară Chineză a confirmat că cel mai nou portavion al său, Fujian, a efectuat o traversare prin Strâmtoarea Taiwan, în drum spre Marea Chinei de Sud, unde desfășoară exerciții și teste maritime.

Incidentul a stârnit atenția comunității internaționale, mai ales în contextul tensiunilor deja existente dintre Beijing și Taipei.

Autoritățile chineze au prezentat acțiunea drept o etapă firească în procesul de testare a navei, însă observatorii regionali subliniază semnificația geopolitică a acestei mișcări.

Portavionul Fujian, considerat a fi cel mai avansat din flota chineză, a fost lansat în 2022 și a intrat anul trecut în faza de testare pe mare.

Cu o capacitate sporită și sisteme moderne de catapultare pentru avioane de luptă, nava reprezintă un pas major în modernizarea armatei maritime chineze.

Potrivit unui comunicat al marinei chineze, trecerea prin Strâmtoarea Taiwan a fost catalogată drept „o aranjare de rutină” în calendarul de testare.

Oficialii de la Beijing au subliniat că exercițiul nu are ca țintă nicio entitate anume, ci face parte din etapele de construcție și pregătire ale navei.

Totuși, experții militari remarcă faptul că alegerea acestui traseu nu este întâmplătoare, având în vedere disputa teritorială asupra Strâmtorii Taiwan și sensibilitatea zonei în raport cu prezența militară.

Ministerul Apărării din Taiwan a transmis că a monitorizat îndeaproape mișcarea portavionului, utilizând mijloace de supraveghere aeriană și navală, și că a luat „măsurile corespunzătoare”.

Declarația vine într-un moment în care Taipei investește tot mai mult în tehnologie militară, inclusiv în drone maritime și sisteme autonome, pentru a-și întări apărarea.

Fujian este al treilea portavion al Chinei, după Liaoning, achiziționat din Ucraina în 1998 și modernizat, și Shandong, care a intrat în serviciu în 2019.

Diferența majoră este că Fujian dispune de un sistem electromagnetic de lansare a avioanelor, comparabil cu tehnologia utilizată de marina americană.

Această îmbunătățire îi oferă capacitatea de a lansa avioane mai grele, cu încărcături mai mari și autonomie sporită, ceea ce crește semnificativ raza de acțiune a forțelor aeriene chineze.

Deși oficial Beijingul insistă că manevra este una tehnică, experții subliniază implicațiile geopolitice.

Traversarea Strâmtorii Taiwan de către Fujian este percepută ca un semnal al expansiunii militare chineze și o demonstrație de forță menită să transmită un mesaj către Statele Unite și aliații săi din regiune.

În plan regional, apariția unui portavion de generație nouă amplifică presiunea asupra Taiwanului, dar și asupra statelor din vecinătate care depind de libertatea navigației prin Marea Chinei de Sud.

În plan global, Fujian poate fi interpretat ca parte a strategiei Chinei de a-și consolida statutul de putere navală de rang mondial, capabilă să rivalizeze cu prezența americană în Pacific.