International Protecția cablurilor subacvatice devine prioritate. Amenințările Chinei cresc în intensitate







Taiwan crește patrulele pentru a proteja cablurile subacvatice vitale, pe fondul amenințărilor tot mai mari din partea Chinei, potrivit Reuters.

Măsura vizează prevenirea sabotajelor și protejarea infrastructurii critice de comunicații a insulei, esențială pentru securitatea sa națională și pentru legăturile internaționale.

Pe fondul tensiunilor regionale, autoritățile taiwaneze au anunțat intensificarea patrulelor în Strâmtoarea Taiwan. Cuvântul cheie „undersea cables” este acum în centrul atenției, după ce un incident din acest an a arătat vulnerabilitatea acestor infrastructuri critice.

Cablurile subacvatice TP3, care conectează Taiwan cu rețeaua globală de internet, au fost deja ținta unui act de sabotaj comis de un echipaj chinez, iar guvernul de la Taipei consideră că riscurile continuă să fie ridicate.

Căpitanul Juan Chung-ching, aflat la bordul navei de patrulare PP-10079 a Gărzii de Coastă, a explicat că patrulele vizează monitorizarea continuă a 96 de vase suspecte, legate de China.

Aceste operațiuni se desfășoară cu sprijinul unor echipamente avansate de supraveghere și sisteme de răspuns rapid, inclusiv tunuri cu apă și autocannone, pentru a preveni orice tentativă de sabotaj.

Declarațiile oficialilor taiwanezi subliniază că protecția cablurilor subacvatice nu este doar o problemă militară, ci și un element esențial pentru securitatea cibernetică și economică a insulei.

Autoritățile taiwaneze au detaliat pașii concreți întreprinși: patrule zilnice, colectarea și analiza informațiilor despre navele suspecte, precum și colaborarea strânsă cu aliații pentru a împărtăși date despre posibile amenințări.

Ministerul Apărării a menționat că insula se concentrează pe prevenirea oricărui atac care ar putea perturba comunicațiile comerciale și guvernamentale.

De asemenea, Taipei a anunțat creșterea bugetului pentru securitatea infrastructurii critice și implementarea unor sisteme de alertă timpurie.

Observatori internaționali au salutat aceste măsuri, dar avertizează că amenințările din zona gri a Chinei, care combină activități militare și non-militare pentru a testa limitele reacțiilor internaționale, sunt tot mai sofisticate și pot escalada rapid.

Reacțiile comunității internaționale indică un interes crescut pentru stabilitatea regiunii și protecția comunicațiilor globale.

Monitorizarea cablurilor subacvatice de către Taiwan are implicații majore pe plan regional și global. Cuvântul cheie „undersea cables” devine sinonim cu vulnerabilitatea infrastructurilor critice în fața tacticilor hibride ale unor state.

Specialiștii consideră că măsurile luate de Taipei ar putea servi drept model pentru alte țări expuse riscurilor similare, contribuind la dezvoltarea de protocoale internaționale pentru protecția comunicațiilor.

Pe termen lung, patrulele și colaborarea cu aliații ar putea descuraja tentativele de sabotaj, dar tensionarea relațiilor cu China rămâne un factor de risc constant.

În același timp, Taiwan își reafirmă rolul de actor strategic în lanțurile globale de comunicații și tehnologie, subliniind că protejarea cablurilor subacvatice nu este doar o problemă locală, ci un element critic pentru economia și securitatea digitală globală.