Trump a deschis procesul de desemnare a Frăției Musulmane drept organizație teroristă

Președintele american Donald Trump a semnat un ordin pentru a promova etichetarea Frăției Musulmane drept organizație teroristă, potrivit paginii de internet a Casei Albe.

Trump a început luni procesul de desemnare a anumitor filiale ale Frăției Musulmane drept organizații teroriste străine și teroriști globali desemnați special, o decizie care ar aduce sancțiuni împotriva uneia dintre cele mai vechi și mai influente mișcări islamiste din lumea arabă.

Trump a semnat ordinul executiv prin care îi îndrumă pe Secretarul de Stat Marco Rubio și pe secretarul Trezoreriei Scott Bessent să prezinte un raport privind desemnarea unor filiale ale Frăției Musulmane, cum ar fi cele din Liban, Egipt și Iordania, drept organizații teroriste, potrivit unei fișe informative a Casei Albe.

Ordinul le cere lui Rubio și Bessnet să procedeze la această desemnare în termen de 45 de zile de la raport.

Administrația Trump a acuzat facțiuni ale Frăției Musulmane din aceste țări că susțin sau încurajează atacuri violente împotriva Israelului și a partenerilor americani sau că oferă sprijin material grupării teroriste palestiniene Hamas.

„Președintele Trump se confruntă cu rețeaua transnațională a Frăției Musulmane, care alimentează terorismul și campaniile de destabilizare împotriva intereselor și aliaților SUA din Orientul Mijlociu”, conform fișei informative.

Republicanii și vocile de dreapta au pledat și au luat în considerare de mult timp desemnarea Frăției Musulmane drept organizație teroristă.

Președintele Republican a depus un efort similar în timpul primului său mandat. La câteva luni după începerea celui de-al doilea mandat, Rubio a declarat că administrația Trump lucrează pentru a desemna mișcarea drept organizație teroristă.

Guvernatorul Texasului, Greg Abbott, de asemenea Republican, a impus săptămâna trecută aceeași etichetă Frăției Musulmane la nivel de stat.

Frăția Musulmană a fost fondată în Egipt în anii 1920, ca o mișcare politică islamică, pentru a contracara răspândirea ideilor seculare și naționaliste. S-a răspândit rapid în țările musulmane, devenind un jucător major, dar operând adesea în secret.