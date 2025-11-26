Averismentul lui Mark Rutte: Rusia rămâne o amenințare de durată, chiar și cu un acord de pace

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat într-un interviu pentru grupul german de presă RND și cotidianul spaniol El País, că războiul din Ucraina ar putea să se încheie până la finalul lui 2025. El avertizează însă că „Rusia va rămâne o amenințare pe termen lung” și lasă deschisă posibilitatea aderării Ucrainei la NATO, reamintind că, la summitul de la Washington, Alianța a stabilit că parcursul Kievului către aderare este ireversibil, chiar dacă mai multe state membre – în frunte cu Statele Unite – se opun încă acestui pas.

Mark Rutte precizează că niciun scenariu de pace nu modifică poziția de fond a NATO față de Rusia:

„Planul de pace (în Ucraina) nu schimbă evaluarea Rusiei ca ameninţare pe termen lung la adresa Europei. Tratatul de la Washington din 1949 permite oricărei ţări din zona euroatlantică să adere. Dar acest lucru este posibil doar cu unanimitatea aliaţilor”, declară Mark Rutte.

El amintește și decizia luată la summitul din Washington: „La Summitul (NATO) de la Washington, noi am decis că aderarea Ucrainei la NATO este ireversibilă. În paralel, mai mulţi aliaţi, inclsuiv Statele Unite, au declarat că se opun în prezent acestei aderări”, a declarat el.

Mark Rutte atrage atenția că propunerea Statelor Unite trebuie privită cu responsabilitate și răbdare. Potrivit DPA, el consideră că documentul revizuit de Washington și Kiev conține elemente pozitive, dar lasă în urmă numeroase puncte sensibile.

Ucraina a acceptat miercuri principalele prevederi ale planului american, însă președintele Donald Trump a precizat că persistă dezacorduri. O întâlnire cu Volodimir Zelenski este programată până la sfârșitul săptămânii pentru clarificări.

Planul în 28 de puncte publicat de SUA săptămâna trecută a stârnit critici atât în Europa, cât și la Kiev, fiind catalogat ca reflectând prea puternic interesele Moscovei. Delegațiile americană, ucraineană și europeană s-au întâlnit ulterior la Geneva pentru revizuirea documentului.

Rutte descrie reuniunea ca fiind „productivă”, dar subliniază că reprezintă doar startul unor negocieri reale între cele două părți.

În analiza militară, Rutte afirmă că Federația Rusă a înregistrat pierderi masive: în jur de 20.000 de soldați pe lună. De la începutul invaziei, aproximativ un milion de militari ruși ar fi fost uciși sau răniți. Cu toate acestea, câștigurile teritoriale sunt insignifiante: în 2025 Rusia a capturat doar 1% din teritoriul ucrainean, avansând câțiva metri pe zi.

În interviu, Rutte transmite un mesaj extrem de clar statelor europene care se consideră „departe” de conflict. Potrivit postului NTV, el explică faptul că distanța nu oferă protecție reală.

„Ştiţi care e diferenţa între Vilnius şi Valencia? Cinci minute. Aceste rachete zboară cu de cinci ori viteza sunetului. Nu le putem doborî cu rachete interceptoare convenţionale”, declară Rutte. El explică faptul că rachetele rusești pot lovi cu o viteză de cinci ori mai mare decât a sunetului.

În consecință, spune Rutte, nu doar flancul estic este expus: „Aşadar, dacă credeţi că doar Lituania de pe flancul de est trebuie să se îngrijoreze şi că alte oraşe sunt în siguranţă, vă înşelaţi. Suntem cu toţii pe flancul de est”, declară el.

Rutte subliniază că un plan de pace nu va schimba caracterul regimului de la Kremlin: „Chiar şi cu un plan de pace, Rusia rămâne o ameninţare de durată la adresa Europei”, subliniază el.

Secretarul general oferă și argumentul strategic: „Dacă un preşedinte rus este pregătit să sacrifice un milion dintre proprii săi compatrioţi pentru credinţa greşită că trebuie să corecteze istoria, atunci trebuie să fim pregătiţi de orice ameninţare din partea Rusiei”, continuă el.

Acesta este motivul pentru care statele membre NATO investesc masiv în apărare.

În privința progresului diplomatic, Rutte rămâne realist:

„Suntem departe de a ne atinge obiectivul pe calea păcii. Acest plan de pace serveşte ca bază de negocieri între Ucraina şi Statele Unite. El conţine elemente puternice, dar şi elemente dificile, care necesită muncă şi negocieri suplimentare”, precizează el.

Despre discuțiile de la Geneva, secretarul general spune că au fost „un adevărat succes”, dar numai începutul unui dialog aprofundat.

„Sper cu adevărat că pacea va veni în curând”, declară el.

Mark Rutte respinge ferm ideea că Rusia ar putea influența procesul de extindere a Alianței: „Rusia nu are nici niciun cuvânt de spus şi nici niciun drept de veto cu privire la cine devine membru NATO”, subliniază el. Totuși, reamintește că primirea unui nou stat necesită unanimitate, iar unele capitale se opun încă aderării Ucrainei.

În analiza situației actuale, Mark Rutte atrage atenția că, în lipsa unui calendar clar pentru aderarea Ucrainei la NATO, comunitatea internațională trebuie să acționeze rapid și coerent pentru a consolida securitatea Kievului. În opinia sa, orice strategie realistă de pace trebuie să pornească de la premisa că Rusia nu trebuie să mai aibă posibilitatea de a relua agresiunea.

„Dacă te uiţi la planul de pace şi vrei să te asiguri că Putin nu mai încearcă niciodară să atace Ucraina, atunci, dacă aderarea la NATO nu este o opţiune, trebuie cel puţin să creăm garanţii de securitate suficient de solide pentru ca Rusia să nu atace Ucraina”, declară Mark Rutte.

În același timp, NTV remarcă faptul că discuțiile care se duc în culise sunt centrate pe trei teme majore, toate cu impact direct asupra stabilității pe termen lung a Ucrainei. Prima vizează modul în care Kievul își poate menține capacitatea militară la un nivel ridicat, într-un context geopolitic imprevizibil. A doua privește contribuțiile pe care le poate oferi Coaliția Voluntarilor, structură care încearcă să suplinească întârzierile și blocajele din mecanismele clasice de sprijin. Iar a treia întrebare, poate cea mai delicată, se referă la rolul Statelor Unite, după ce Donald Trump a anunțat că își dorește să participe personal la stabilirea garanțiilor de securitate pentru Kiev, în perspectiva întrevederii cu Vladimir Putin în Alaska.