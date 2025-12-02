Incendiu puternic într-un bloc din Constanța. Zece persoane s-au autoevacuat până la sosirea pompierilor

Un incendiu a izbucnit în noaptea de 1 spre 2 decembrie, la un bloc de pe strada Caraiman nr. 10 din Constanța. Focul s-a declanșat la primul etaj al clădirii cu trei niveluri, arată România TV.

În momentul izbucnirii incendiului, zece persoane s-au autoevacuat din clădire, au anunțat pompierii.

Echipajele ISU Dobrogea au intervenit cu trei autospeciale de stingere, un echipaj de Descarcerare, o autoplatformă, un echipaj SMURD de tip B și o ambulanță SAJ.

Duminică, un incendiu a izbucnit într-un apartament de la etajul 10 al unui bloc din Timișoara. În urma acestuia, nouă persoane au fost evacuate

„În data de 30.11.2025, în jurul orei 07:55, am fost solicitaţi să intervenim la un incendiu apartament, în Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu. La faţa locului s-a deplasat Detaşamentul 2 de Pompieri Timişoara cu 2 autospeciale de stingere, o autoscară mecanică S42, un echipaj SMURD şi 16 pompieri. Incendiul s-a manifestat în bucătăria unui apartament de la nivelul etajului 10”, a anunţat ISU Timiş, citat de News.ro.

Incendiul a fost stins la ora 08.16, iar din apartamentele vecine au fost evacuate nouă persoane. Niciuna nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Conform primelor verificări, focul ar fi pornit de la bateria unei trotinete electrice, potrivit pompierilor.

Luni dimineața, incendiu a izbucnit la o conductă de gaz aflată pe peretele unei clădiri de pe strada Piața Mihail Kogălniceanu din Piatra-Neamț. Flăcările au cuprins țeava de la branșament.

La fața locului au ajuns de urgență pompierii Detașamentului Piatra-Neamț, specialiști ai Delgaz Grid și un echipaj al Inspectoratului de Poliție Județean. Pompierii au deconectat electrovalva de la alimentarea electrică, iar cei de la Delgaz Grid au întrerupt furnizarea gazelor și au sigilat contorul până la remedierea defecțiunilor. ISU Neamț a anunțat că, în momentul izbucnirii incendiului, clădirea era goală. Nu au fost raportate victime.