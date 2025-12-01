Social Breaking news

Deflagrație provocată de o butelie în Bacău. Un bărbat de 59 de ani a fost rănit

Deflagrație provocată de o butelie în Bacău. Un bărbat de 59 de ani a fost rănitPompieri. Sursă foto: Facebook
Un incident grav s-a produs luni seară într-o locuință din județul Bacău, unde o butelie a explodat fără a provoca și un incendiu. În momentul deflagrației, în casă se afla un bărbat de 59 de ani, rănit ușor, dar care a refuzat să fie transportat la spital pentru investigații suplimentare.

Explozie în Bacău: un bărbat surprins în interior

Potrivit ISU Bacău, intervenția s-a declanșat după un apel la 112 care anunța o explozie produsă în localitatea Pârjol. „În această seară, am fost anunţaţi prin apel la 112 despre producerea unei explozii a unei butelii de gaz, pe raza localităţii Pârjol. Pompierii militari din cadrul Detaşamentului de Pompieri Moineşti au intervenit cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă, ambulanţa SMURD şi o ambulanţă din cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Bacău”, a transmis, luni seară, ISU Bacău.

Ambulanță

Ambulanță. Sursa foto: dreamstime.com

Bărbatul a refuzat transportul la spital

Echipele de intervenție au stabilit, după recunoașterea zonei, că butelia a explodat fără ca deflagrația să fie urmată de incendiu. „În momentul exploziei, în interiorul locuinţei a fost surprins un bărbat de aproximativ 59 ani. Acesta era conştient şi a fost evaluat medical de către echipajul SAJ”, a precizat aceeași sursă.

Deși rănit, bărbatul a refuzat transportul la spital.

Incident similar în Dâmbovița. Două femei, transportate la spital

Un alt caz a avut loc săptămâna trecută în județul Dâmbovița, unde o butelie a explodat într-o locuință din satul Băleni-Sârbi, provocând rănirea a două femei. Una dintre victime a suferit arsuri, iar cealaltă a avut un atac de panică, ambele fiind transportate de urgență la spital.

Pompierii din cadrul ISU Dâmbovița au intervenit rapid, mobilizând trei autospeciale de stingere cu apă și spumă din Detașamentul Târgoviște și un echipaj SMURD de la Garda de Intervenție Cornești. De asemenea, la fața locului s-a deplasat și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Dâmbovița.

Conform ISU Dâmbovița, cele două femei au fost preluate și duse la unitatea medicală pentru îngrijiri suplimentare.

