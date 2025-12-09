Grindeanu amenință din nou cu ieșirea de la guvernare, dar amână decizia

La două zile după eșecul la alegerile pentru Primăria Capitalei, conducerea PSD s-a reunit într-o ședință tensionată a Biroului Permanent Național, prima după scrutinul parțial de duminică.

Atmosfera a fost marcată de nemulțumiri interne, iar liderul partidului, Sorin Grindeanu, a transmis că PSD intră într-o etapă de reevaluare a rolului său în actuala coaliție de guvernare.

Grindeanu a anunțat că urmează să meargă la Palatul Victoria pentru a discuta cu premierul Ilie Bolojan o listă de propuneri considerate esențiale pentru partid. În funcție de deschiderea premierului, liderii social-democrați vor decide cum își vor calibra poziția în coaliție în perioada următoare.

„Am decis să intrăm într-o perioadă de analiză internă legată de participarea noastră la guvernare”, a declarat Sorin Grindeanu, subliniind că PSD este parte a unei alianțe formate în urmă cu șase luni, dar că multe dintre prioritățile sale „nu se regăsesc suficient” în deciziile Executivului.

Rezultatul slab de la București, unde candidatul PSD Daniel Băluță a închis podiumul în spatele lui Ciprian Ciucu (PNL) și Anca Alexandrescu (AUR), a deschis discuția despre direcția strategică a partidului, deși liderii au evitat să lege oficial acest eșec de posibile măsuri radicale, precum ieșirea de la guvernare.

În timpul ședinței, parlamentarii PSD au decis să nu susțină moțiunea de cenzură depusă de grupul „PACE – Întâi România” și AUR. Social-democrații spun că nu doresc să genereze instabilitate suplimentară, însă cer insistent ca prioritățile lor să fie incluse în construcția bugetară pentru anul 2026.

„Sunt politici ale coaliției pe care noi le dorim altfel. Poate să țină cont de ce spune PSD sau nu. Eu merg și prezint clar: ce susținem, ce nu susținem”, a explicat Grindeanu, adăugând că solicitările privind salariul minim, menținerea investițiilor și refuzul unor tăieri bugetare „nu reprezintă un șantaj politic”.

În ultima perioadă, tensiunile din coaliție au fost alimentate și de criticile PSD la adresa ministrului USR Diana Buzoianu, acuzată de gestionarea deficitară a crizei apei potabile din Prahova și Dâmbovița. În paralel, social-democrații au transmis că pachetul lor de măsuri pentru relansare economică trebuie luat în calcul „fără excepție”.

În contextul în care Opoziția a depus o moțiune de cenzură ce va fi votată luni, Grindeanu a fost întrebat dacă există riscul ca parlamentari din coaliție să o susțină. Răspunsul liderului PSD a fost tranșant: „Eu nu cred așa ceva. Cred că coaliția trebuie să meargă mai departe”.

Scrutinul de duminică a adus PSD victorii în 12 din cele 14 localități unde s-au organizat alegeri parțiale, însă pierderea Capitalei rămâne un punct nevralgic în interiorul partidului. Grindeanu a recunoscut deschis că „nu are cum să fie o victorie”, chiar dacă diferența dintre locul doi și trei a fost de puțin peste 8.400 de voturi.