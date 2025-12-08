Rezultatele alegerilor locale parțiale din 7 decembrie în comunele din țară

În afara scrutinului pentru Primăria Capitalei Capitalei și Consiliul Județean Buzău, alegerile locale parțiale s-au desfășurat în alte 12 localități din țară. Singura femeie aleasă primar a fost Andreea Cristina Alecu – Gireadă (PSD) în comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani, cu 41,54% din voturi (1.330), arată Turnul Sfatului.

AUR nu a reușit să câștige nicio funcție, nici măcar în localitatea Valea Ciorii (Ialomița), unde PSD și PNL nu au avut candidați, primar fiind ales independentul Ionuț Fătu, cu 49,50% din voturi (397). În comuna Lumina (Constanța), candidatul AUR Alexandru George Simion a obținut 13,18% (639 voturi).

Rezultatele pe localități:

Remetea (Bihor): Ionel Stelian Copi (PSD) 76,08%, Petru Dan (PNL) 23,92%

Mihai Eminescu (Botoșani): Andreea Cristina Alecu – Gireadă (PSD) 41,54%, Ionuț Cristian Sigartău (PNL) 25,70%, Florin Daniel Buhă (AUR) 5,97%, Iulian Toșcuță (USR) 1,50%

Marga (Caraș-Severin): Nicolae Beg (PSD) 67,23%, Ion Florin Marcu (PNL) 32,77%

Dobromir (Constanța): Visel Iusein (PSD) 65,13%, Paul Niculcea (PNL) 33,36%, Egevit Ali (AUR) 0,85%

Lumina (Constanța): Daniel Emil Mantea (PSD) 43,51%, Alexandru Ionescu (PNL) 40,92%, Alexandru George Simion (AUR) 13,18%

Găești (Dâmbovița): Alexandru Iorga (PSD) 67,40%, George Raul Bidică (PNL) 23,92%, Ana-Maria Dragotă Zamfir (AUR) 5,29%

Sopot (Dolj): Costinel Busduceanu (PSD) 77,27%, Florin Marian Tănase (PNL) 15,33%, Cătălin Ștefăniță Gogoașe (AUR) 6,13%

Vânători (Iași): Bogdan Constantin Lupu (PSD) 57,12%, Vasile Asoltanei (PNL) 40,30%, Maria Neder (AUR) 0,37%

Valea Ciorii (Ialomița): Ionuț Fătu (independent) 49,50%, Florin Apostol (AUR) 11,72%

Poienile de sub Munte (Maramureș): Simion Țofei (PSD) 48,36%, Ioan Holdiș (PNL) 37,29%, Ioane Pisten (AUR) 14,36%

Șieu (Maramureș): Ioana Rus (PSD) 53,58%, Petru Moiș Stoica (PNL) 10,58%

Cârța (Sibiu): Eduard Andrei Manițiu (PNL) 66,19%, Cristin Magheru (PSD) 33,81%

În patru dintre localități (Dobromir, Lumina, Valea Ciorii și Vânători), alegerile au fost determinate de moartea primarilor. În rest, posturile au rămas vacante din cauza demisiilor, condamnărilor sau incompatibilităților.

În Remetea (Bihor), fostul primar PSD, Adrian Ștefănică, a fost condamnat la 2 ani și 4 luni de închisoare după o partidă de vânătoare în care un pădurar a fost împușcat mortal. La Mihai Eminescu (Botoșani), Verginel Gireadă (PSD) a demisionat în timpul unei anchete DNA pentru luare de mită, iar fiica sa a candidat la alegeri.

În Marga (Caraș-Severin), Nicolae Beg (PSD) a revenit după ce încercase fără succes să candideze la Primăria Oțelu Roșu din partea AUR. La Găești (Dâmbovița), primarul Gheorghe Grigore (PNL) a fost demis de ANI pentru incompatibilitate.

În câteva comune, moartea primarilor a dus la organizarea alegerilor parțiale, conform procedurii legale. Este cazul comunei Dobromir, unde primarul Eugen Iliescu (PNL) a murit din cauza unui infarct, Lumina, unde Dumitru Chiru (PSD) a murit din cauza unui cancer, Valea Ciorii, unde primarul Mihaela Rosu (PSD) a suferit un AVC fatal, și Vânători, unde Constantin Lupu (PSD) a murit.

În Sopot au fost necesare alegeri repetate după invalidarea mandatului anterior, iar la Poienile de sub Munte, Alexa Chifa (PNL) și-a dat demisia din motive personale. În Șieu, primarul Ionuț Ardelean (PNL) a demisionat din cauza datoriilor uriașe ale primăriei. La Cârța, Daniel Cândulețiu (PNL) a fost declarat incompatibil de ANI pentru desfășurarea de activități comerciale în timp ce ocupa funcția de primar.