Daniel Băluță: În sfârșit a venit momentul ca rezultatele să fie cele care contează

Daniel Băluță ,candidatul PSD la Primăria Capitalei, și-a exprimat votul duminică spre orele prânzului, prezentându-se la urne cu mesajul că Bucureștiul are nevoie de continuitate administrativă și proiecte mature. Social-democratul a îndemnat alegătorii să participe în număr cât mai mare la scrutin, subliniind importanța acestui moment pentru direcția viitoare a orașului.

„Este o zi specială pentru noi toți, pentru bucureșteni, vreau să le mulțumesc din tot sufletul celor care participă la vot, celor care au fost alături de mine, pentru că în sfârșit a venit momentul ca rezultatele să fie cele care conteaza, metroul, spitalele, copiii, pentru că e vorba de rezultate, dar mai presus este vorba despre oameni, pentru că tot ceea ce se întâmplă în acest oraș dominat până acum de ceartă, scandal și haos, lucrurile astea trebuie să înceteze”, a declarat Daniel Băluță.

Candidatul PSD pentru Primăria București a vorbit despre miza acestui scrutin și despre responsabilitatea alegătorilor de a evalua atent rezultatele și experiența fiecărui competitor, înainte de a-și exprima opțiunea. În acest context, el a declarat:

„Îi rog pe toți bucureștenii să se prezinte la vot, dar mai ales pe cei din sectorul 4 să putem încheia impreună proiectele propuse pentru București. Cel mai important sondaj îl avem la sfârșitul zilei. Sunt convins că vor veni mulți bucureșteni la vot. Ceea ce trebuie să avem cu toții în minte este speranța bazată pe cartea de vizită a fiecărui candidat și ceea ce se află în spatele lui. Vorbind în numele meu am făcut spitale, metrou, școli”, a mai spus candidatul PSD pentru Primăria Capitalei.

În ultima parte a lunii octombrie, forurile de conducere ale PSD au votat în unanimitate susținerea lui Daniel Băluță pentru Primăria Capitalei. Tot atunci, partidul a aprobat și trecerea șefiei filialei din București de la Gabriela Firea către edilul Sectorului 4, după aproape un deceniu în care aceasta a condus organizația.

Gabriela Firea a explicat la acel moment motivele acestei decizii:

„Vrem să-i oferim absolut toate instrumentele necesare și umane, care sunt cele mai importante, spun eu, sinceritatea noastră, coagularea echipei, de asemenea, forța politică și forța administrativă. De aceea, împreună cu președintele interimar Sorin Grindeanu și cu colegii noștri de la cele șase sectoare, am decis să-i predau ștafeta, din punct de vedere politic, colegului meu Daniel Băluță, ștafeta Organizației PSD Municipiul București.”

Fostul primar general a adăugat că își dorește ca Băluță să nu repete „experiența” ei din ultimele alegeri, în care s-a considerat victima unor atacuri politice.

Cu formare în stomatologie, Daniel Băluță — născut pe 14 ianuarie 1977 în București — este absolvent al UMF „Carol Davila” și a condus anterior o clinică privată. Intrarea sa în administrație s-a produs în perioada mandatului lui Cristian Popescu Piedone la Sectorul 4. De la statutul de consilier local în 2012, Băluță a trecut în 2013 în funcția de viceprimar, iar în 2015 a preluat interimatul după demisia lui Piedone provocată de tragedia de la Colectiv. În 2016, a câștigat primul mandat complet de primar.

Conform declarației de avere depuse în 2024, candidatul PSD deține, împreună cu familia, șapte terenuri situate în București, Prahova și Maramureș, precum și două locuințe — una în Capitală și una în Maramureș. Venitul anual din funcția de primar se ridică la aproximativ 198.000 de lei. În plus, Băluță a raportat bunuri personale (bijuterii, ceasuri, tablouri) în valoare de 15.000 de euro și dividende de circa 170.000 de lei de la firma AAB Spectra Dent SRL. În document apare și un împrumut acordat în sumă de 50.000 de lei.

Strategia de comunicare a candidatului a generat comentarii după ce materialele electorale afișate în oraș apar fără sigla PSD sau cu o vizibilitate foarte redusă. Designul panourilor amintește mai degrabă de stilul utilizat de Nicușor Dan în campaniile anterioare.

Întrebat despre această alegere, Daniel Băluță a replicat că, spre deosebire de alegerile parlamentare ori prezidențiale, unde miza este strict politică, competiția pentru primăria Capitalei este în primul rând despre administrație și „despre oameni”.