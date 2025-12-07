Noi alegeri în București, în primăvara viitoare. Cine ocupă locul lăsat liber de Ciprian Ciucu

Sunt șanse mari ca anul viitor, în București să fie organizate, din nou alegeri. Cei implicați, locuitorii din Sectorul 6. Odată cu victoria lui Ciprian Ciucu la alegerile pentru primăria generală a Capitalei, locul rămâne liber și va trebui să fie ocupat.

Scenariul este valabil în care numărătoare finală a voturilor expirmate duminică, 7 decembrie, va confirma rezultatul arătat de exit-poll-uri, iar Ciucu va fi primar general.

Stelian Bujduveanu, cel care a ocupat funția de primar general, după ce Nicușor Dan a plecat la Cotroceni, și Vlad Gheorghe, independentul care s-a retras din cursa alegerilor de azi, în favoarea lui Ciucu, ar putea candida pentru postul de primar la Sectorul 6, conform România TV.

După cum arată legislația electorală, alegerile locale parțiale pentru funcția de primar de general sau de sector ar trebui organizate în termen de 90 de zile de la vacantarea postului. Asta înseamnă, cel puțin teoretic, că bucureștenii din Sectorul 6 vor fi chemați din nou la urne până în martie anul viitor. Practic, după prezidențialele de anul acesta, alegerile pentru Primăria Capitalei ar fi trebuit organizate până la 24 august, însă guvernul a depășit cu mult termenul de 90 de zile prevăzut de lege.

„Acest vot mă responsabilizează. Le mulțumesc foarte mult bucureștenilor. Le mulțumesc celor care m-au sprinijint în această campanie. Vreau să transmit un mesaj de unitate mai ales pentru partidele de centru dreapta. Avem mult de muncă. Vreau să fac din București proiectul vieții mele”, au fost primele declarații făcute de Ciucu.

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a obţinut, duminică, 32,7% din voturile bucureştenilor, iar candidatul PSD, Daniel Băluţă, a fost creditat cu 26,3%, potrivit rezultatelor exit-poll-ului realizat de CURS-Avangarde.

Pe locul trei se plasează Anca Alexandrescu, susţinută de Partidul AUR, cotată cu 20,2% din voturi, iar pe locul patru candidatul USR, Cătălin Drulă, cu - 12,8%