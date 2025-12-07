Ana Ciceală, după aflarea scorului cu care o creditează exit-pollurile. Pentru noi, asta a fost miza

Ana Ciceală, candidata SENS la primăria generală a Capitalei, a obținut un scor dezamăgitor, conform primelor date ce au fost oferite de exit-polluri. Locul al 5-lea cu un procent de 6%. Ciceală a oferit primele impresii după ce a aflat rezultatele.

„Le mulțumesc tuturor voluntarilor, tuturor celor car au dat o șansă unui proiect nou. Pentru noi, una dintre mizele alegerilor a fost să punem pe masă subiecte pe care Bucureștiul le-a evita timp de mulți ani. Este vorba despre criza locuirii, cu care se confruntă foarte multă lume, consolidarea clădirilor cu risc seismic, un București verde pe care vrem să-l construim și un vot pozitiv nu un vot pentru răul cel mai mic.

Toate acestea sunt astăzi subiecte pe agenda orașului și vi se datorează vouă, celor care ați înțeles că politica nu trebuie sa rămână blocată în trecut”, a afirmat Ana Ciceală.

„O oră pentru o întreagă generație. O generație care s-a săturat de toate jocurile politice pe care le vedem și acum, în ultimele ore ale votului pentru primăria București. Am încredere în noi, tinerii, că putem alege cu adevărat ce e mai util și mai important pentru viitorul nostru. Hai la vot!”, transmitea politiciana, cu puțin timp înainte de închiderea urnelor.

Potrivit sondajului exit poll realizat de Curs-Avangarde de la ora 21, cu date până la ora 19, actualul primar al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, candidatul PNL, ar câștiga fotoliul de Primar General al Capitalei.

El este urmat, potrivit sondajului la ieșirea de la urne, de candidatul PSD, primar al Sectorului 4, Daniel Băluță.

Pe poziția a treia se află independenta Anca Alexandrescu, susținută însă de partidul AUR.

Candidatul USR Cătălin Drulă se află pe poziția a patra, iar candidata partidului SENS, Ana Maria Ciceală, se află pe a cincea poziție. Cifre Exit poll ora 21:00

Ciprian Ciucu - 32,7%

Daniel Băluță - 26,3%

Anca Alexandrescu - 20,2%

Cătălin Drulă - 12,8%

Ana Maria Ciceală - 6%

George Burcea - 1%

Alții - 1%