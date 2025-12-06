Guvernul mută proiectele PNRR cu risc de întârziere către Fondul pentru Mediu. Ilie Bolojan explică noua direcție

Guvernul a decis vineri, printr-o Ordonanță de Urgență, ca proiectele de apă, canalizare și gestionare a deșeurilor care nu mai pot respecta jaloanele și termenele convenite în PNRR să fie continuate prin finanțare oferită de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). Măsura, anunțată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), vine să garanteze că lucrările începute nu sunt abandonate, iar comunitățile nu pierd investiții vitale.

În comunicatul MMAP se arată: „Guvernul României a aprobat, prin Ordonanţă de Urgenţă, măsurile propuse de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) pentru continuarea proiectelor de infrastructură finanţate iniţial prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi aflate în risc de neîncadrare în jaloanele şi termenele stabilite cu Comisia Europeană”.

Noile prevederi, elaborate împreună cu MIPE și Ministerul Finanțelor, transferă investițiile către AFM, astfel încât finanțările să rămână active și să nu fie pierdute. Totodată, măsurile permit susținerea proiectelor care au avansat fizic până la 30%, dar care nu mai pot fi finalizate în parametrii PNRR.

Potrivit ministerului, AFM va finanța lucrările preluate în limita unui buget estimat la 4,34 miliarde lei, ceea ce va permite continuarea a peste 500 de investiții în infrastructură. De asemenea, instituția va putea duce la capăt evaluarea proiectelor depuse în 2024, referitoare la modernizarea rețelelor de apă, canalizare și epurare.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, subliniază importanța acestei intervenții: „Continuarea acestor investiţii este absolut necesară pentru multe comunităţi. Prin Fondul pentru Mediu asigurăm finanţarea unor proiecte care, altfel, riscau să fie pierdute. Vorbim despre sisteme de apă şi canalizare, centre de colectare cu aport voluntar, insule ecologice digitalizate sau soluţii pentru deşeurile agricole”.

Reprezentanții MMAP precizează că noile măsuri vor permite recalibrarea bugetelor AFM și ale Fondului pentru Mediu, semnarea actelor adiționale necesare schimbării surselor de finanțare și continuarea programelor aflate deja în desfășurare. Această tranziție garantează că România nu se expune riscului de a pierde proiecte strategice sau de a primi penalități generate de eventuale întârzieri.