Acuzată că dorește să dărâme barajele din România, Diana Buzoianu respinge ipoteza lansată în spațiul virtual

O postare publicată de Cotizo Draia a generat, vineri, un val amplu de reacții în mediul online. În mesajul său, acesta afirmă că Ministerul Mediului, condus de Diana Buzoianu, ar fi modificat procedurile administrative astfel încât „barajele României pot fi abandonate și dărâmate aproape la comandă”. Postarea reclamă o posibilă vulnerabilizare a infrastructurii hidroenergetice și pune sub semnul întrebării obiectivele de renaturalizare asumate de România la nivel european.

În mesajul public, Draia susține că „USR a dat startul la DEMOLAT BARAJE în România”, asociind modificările administrative cu direcțiile europene din cadrul strategiei de biodiversitate. Potrivit acestuia, viziunea europeană privind renaturarea ar presupune atingerea unui indicator care vizează „25.000 km de râuri”.

Acuzații grave îndreptate către USR și Diana Buzoianu: „USR a dat startul la demolat baraje”

Cotizo Draia afirmă în mesajul publicat: „USR a dat startul la DEMOLAT BARAJE în România! […] Ministerul Mediului, condus de Diana Buzoianu, alias ministrul Dorel, a modificat în liniște procedurile astfel încât barajele României pot fi abandonate și dărâmate aproape la comandă.”

Acesta enumeră scenariile în care, potrivit postării, un baraj ar putea fi demolat: „la cererea deținătorului”, „cu acordul unor ‘beneficiari’”, „pe baza unei expertize ‘prietenoase’”, „prin decizia unei autorități ‘de partid’” sau „în urma unei hotărâri judecătorești”. Concluzia prezentată este una critică: „Asta e marea ‘reformă’ a USR: să lase infrastructura strategică a statului la cheremul activiștilor și al birocraților.”

Mesajul conține și o serie de afirmații privind rolul barajelor în România. Draia susține că acestea reprezintă „energie stabilă, apă potabilă pentru orașe întregi, protecție la inundații, irigații, siguranță națională”. Postarea avertizează că „demolarea barajelor nu este o joacă. E o decizie cu potențial mortal.”

Citatul se încheie cu o concluzie dură: „Nu există ‘dezvoltare verde’ care să justifice distrugerea hidroenergiei României. Nu există ‘politică publică’ care să justifice transformarea barajelor în ținte pentru activism extremist. Nu există nicio scuză pentru această nebunie.”

La nivelul Uniunii Europene, obiectivul privind restaurarea ecosistemelor acvatice este cuprins în legislația europeană privind biodiversitatea, care încurajează renaturarea cursurilor de apă blocate de infrastructuri depășite tehnic. În documentele de lucru ale Comisiei Europene, renaturalizarea presupune identificarea barierelor hidrotehnice care nu mai au utilitate și evaluarea lor în condiții stricte.

Procedurile nu vizează barajele strategice ale sistemului hidroenergetic, ci se referă în principal la micro-obstacole, praguri sau amenajări care nu mai sunt utilizate.

În România, aceste proceduri sunt derulate prin autoritățile de ape și prin Ministerul Mediului. Pentru demolarea unei construcții hidrotehnice sunt necesare avize, expertize tehnice, decizii administrative și, în anumite cazuri, hotărâri judecătorești. Acesta este cadrul general aplicat tuturor lucrărilor hidrotehnice, nu doar barajelor mari.

Diana Buzoianu a scris pe pagina personală de Facebook că mesajele răspândite în spațiul virtual despre dărâmarea barajelor reprezintă un fake news. „Am primit azi de la mai multe persoane postări cu fake news-uri de pe filiera AUR că aș porni eu dărâmarea barajelor. Zilele acestea sunt 100% cu atenția pentru a găsi soluții pentru oamenii din Prahova și Dâmbovița, așa că mesajul meu va fi scurt:

Nu există nicio lege adoptată, niciun ordin adoptat pe subiectul demolării de baraje. Nu există niciun proiect pus în dezbatere pe acest subiect. Pur și simplu s-au trezit extremiștii, au făcut o poză cu AI și au scris o minciună. Atât.

În cazul în care vă mai întrebați ce fac parlamentarii extremiști: lansează fake news-uri cum respiră. Aici chiar pe un subiect strategic pentru siguranța națională”.