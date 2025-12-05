Ilie Bolojan, despre situația din Prahova: Nu schimbăm caii în mijlocul apei. Scut pentru Diana Buzoianu

Ilie Bolojan, premierul României, a declarat, în legătură cu situația din Prahova, că prioritară ete rezolvarea situației, evitând să spună cine sunt vinovații:

„Am fost întrebat și la Viena cine sunt responsabilii. Principală urgență este să reluăm cât mai repede posibil alimentarea cu apă. Sunt agenți economici cu rol important în sistemul de energie, în zona petrolieră, a căror blocare poate crea alte costuri. Împreună cu autoritățile responsabile din Prahova, ANAR și compania de exploatare, am lucrat pentru realimentarea locuințelor oamenilor.

În discuția pe care am avut-o aseară târziu, am convenit ca în această după-amiază să fie convocat comitetul care să aprobe alimentarea cu apă. Foarte posibil în această seară alimentarea cu apă ar putea fi reluată, însă nu se va vedea imediat în toate locuințele”, a spus Bolojan în conferința de la Palatul Victoria.

„Problema pe care o avem este că, după ce s-a reușit să se furnizeze apă care nu are concentrație atât de mare de nămol, este nevoie de 72 de ore pentru a putea garanta că apa este potabilă. Am mandatat reprezentanții ministerelor să susțină alimentarea cât mai rapid, avertizând cetățenii că nu există garanția că această apă este potabilă. Am mandatat colegii care asigură alimentarea cu apă potabilă ca în zilele următoare să susțină acele localități unde este nevoie, în vederea alimentării cu apă potabilă, prin Rezervele de Stat. Atunci când vine un fenomen natural pe care nu-l poți controla, este o situație.

Atunci când însă, din decizii care nu sunt pregătite corect, nu se iau toate măsurile de rezervă, din vina unor responsabili, trebuie două măsuri: să clarificăm toate procedurile pentru ca aceste lucruri să nu se mai întâmple. Sunt instituții care nu au capacitatea de a anticipa ce se poate întâmpla, există lipsă de responsabilitate și sisteme puțin funcționale.”, a mai spus Bolojan.

Bolojan a mai declarat că în raportul preliminar al ministrului Mediului, Diana Buzoianu, nu apăreau date legate de responsabilitate. „La Prahova este o situație aparte: au mai mulți operatori decât în toate celelalte județe. Pe lângă administrația bazinală, au o societate unicat de exploatare a sistemului zonal, care tratează apa și o mai transportă puțin, au doi operatori. Dacă aceste rețele sunt la distanțe foarte apropiate și pot fi interconectate un deficit dintr-o rețea poate fi compensat din surplusul din altă rețea.

În raportul preliminar al doamnei ministru nu apărea date legate legate de responsabiltate

Am cerut ca până la începutul săptămânii viitoare să completeze raportul iar cel târziu miercuri să putem spune cu exactitate cine sunt responsabilii și, dacă totuși ai luat niște decizii cu costuri majore, trebuie să răspunzi pentru ele, dar pentru asta trebuie să ai și puțină demnitate.

Astăzi nu avem timp să schimbăm caii în mijlocul apei, dar ulterior va trebui să simplificăm lucrurile și cei care au responsabilitate trebuie să răspundă pentru prejudicii.

Lucrările de acest tip se fac peste tot, aceste baraj au nevoie de întreținere, dar oamenii sunt anunțați din timp, știu ce se întâmplă, nu se trezesc seara că nu mai au apă în locuințe sau nu mai există apă industrială la companii foarte importante”, a mai declarat premierul.