Restricţii la utilizarea apei în Prahova până la avizul DSP, după o săptămână fără alimentare în 13 localităţi

Apa furnizată în sistemul Hidro Prahova va avea restricţii de utilizare până când Direcţia de Sănătate Publică va emite avizul sanitar de consum, în timp ce se fac demersuri pentru reluarea alimentării în cele 13 localităţi care au rămas fără apă de o săptămână, a anunțat Prefectura Prahova.

Prefectura Prahova a anunţat că, vineri dimineaţă, Direcţia de Sănătate Publică Prahova a început prelevarea probelor de apă pentru a evalua calitatea acesteia, după întreruperea furnizării din barajul Paltinu, produsă în urmă cu o săptămână. Autorităţile au urmărit să stabilească dacă apa poate fi repusă în circuitul de distribuţie în condiţii de siguranţă. Autorităţile urmăresc să stabilească dacă apa poate fi repusă în circuitul de distribuţie în condiţii de siguranţă.

Reprezentanţii DSP au prelevat probe din mai multe puncte, acestea urmând să fie analizate pentru obţinerea unor rezultate complete. Scopul a fost evaluarea corectă a calităţii apei înainte de a fi reintrodusă în sistemul de alimentare.

Oficialii Prefecturii Prahova au transmis că apa care va fi introdusă în reţelele Hidro Prahova în zilele următoare va fi potabilă, dar cu restricţii de utilizare. Aceasta nu va putea fi folosită pentru consum uman până la emiterea avizului sanitar din partea DSP Prahova, iar detaliile privind restricţiile vor fi comunicate la reluarea furnizării.

Peste 107.000 de oameni din 13 localităţi ale judeţului Prahova şi un oraş din Dâmboviţa nu au primit apă potabilă de o săptămână. Măsura a fost necesară după ce golirea barajului Paltinu pentru lucrări de decolmatare, combinată cu ploile torenţiale, a crescut turbiditatea apei, împiedicând tratarea acesteia.

Furnizarea apei a fost întreruptă vineri seară în 14 localităţi fără un anunţ prealabil, iar instituţiile implicate au început verificările pentru a evalua situaţia. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a trimis Corpul de control la compania Exploatare Sistem Zonal Prahova şi la Administraţia Bazinală de Apă Buzău Ialomiţa pentru a stabili motivele şi responsabilităţile privind gestionarea situaţiei.

Ministrul Mediului a declarat că nu intenţionează să demisioneze, precizând că problemele din domeniu sunt vechi şi că instituţiile locale trebuie să îşi îndeplinească responsabilităţile. Acţiunile de control vizează clarificarea modului în care a fost gestionată întreruperea furnizării apei.