Ce a constatat Diana Buzoianu după vizita surprinzătoare făcută la Paltinu

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, explică la fața locului cauzele crizei apei din Prahova și Dâmbovița, reacționează la solicitările PSD privind demisia și indică responsabilitățile autorităților locale. Declarațiile vin în totală condradicție cu dezvăluirile făcute de Evenimentul Zilei, sub semnătura lui Dan Andronic.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a mers în zona Paltinu pentru a evalua direct situația generată de întreruperea alimentării cu apă pentru peste 100.000 de persoane din Prahova și Dâmbovița.

Întrebată dacă există garanții că populația nu va mai ajunge în această situație, ministrul a explicat că astfel de asigurări pot fi date doar după o analiză completă la nivel local și central.

„Asigurări vor exista în momentul în care, imediat după această criză, ne vom aşeza cu toate autorităţile competente de la nivel local şi de la nivel central şi vom găsi pe rând, pentru fiecare localitate în parte, fie rezerve suplimentare de apă, fie surse alternative de apă”.

Buzoianu a precizat că măsurile vor fi diferite în funcție de situația fiecărei localități, iar aceste planuri trebuie formulate abia după ce alimentarea cu apă este reluată în condiții de siguranță.

PSD a cerut demisia ministrului în urma crizei, însă Diana Buzoianu a răspuns că responsabilitatea aparține autorităților locale.

„Răspunsul meu este că, în mod evident, trebuie să fie sancţionate persoanele care sunt vinovate. În acest caz, este vorba de autorităţile de la nivel local care nu au anunţat, am avut inclusiv reprezentanţi ai Ministerului Mediului care au pus întrebări obiective care apar în procese verbale ale comisiilor respective, au ridicat exact acest scenariu de risc pentru populaţie de a nu mai fi alimentată cu apă şi li s-a răspuns de către autorităţile din local, care sunt singurele care au şi informaţiile, ştiu ce echipamente au aici, câte persoane lucrează în local, au primit asigurări de la autorităţile din local că nu va exista acest risc materializat”.

Ministrul a insistat că riscurile au fost ridicate anterior, iar autoritățile locale au transmis că nu există motive de îngrijorare. Această contradicție este unul dintre elementele vizate de analiza Corpului de Control.

În ceea ce privește revenirea apei în sistem, Diana Buzoianu susține că problemele vor persista încă o perioadă. „Ştim la acest moment că operatorul de apă ESZ a parcurs toate etapele pentru a fi tratată apa din perspectiva operatorului ESZ, dar mai există câteva etape care trebuie să fie parcurse şi de HidroPrahova şi de DSP. Aşteptăm acum să fie parcurse toate etapele. Suntem pe calendarul de apă care să ajungă luni, deja, la oameni. Sperăm să nu se schimbe vremea şi să avem iar turbiditate mare în apă, ca să putem să lansăm apa, în sistem, de luni”.

Ministrul a explicat și că turbiditatea ridicată, generată de fenomene meteo, a fost una dintre cauzele întârzierilor în tratarea apei. Reluarea furnizării depinde de finalizarea etapelor tehnice și de condițiile hidrologice din următoarele zile.

Diana Buzoianu a confirmat că a solicitat demisia a doi directori care au avut atribuții în gestionarea situației.

„Am cerut demisia celor doi directori. Momentan, nici unul dintre ei nu şi-a prezentat demisia, dar mâine vom avea, cel puţin din perspectiva Ministerului Mediului, o analiză preliminară, o concluzie preliminară a Corpului de Control, pentru că toată ţara aşteaptă să fie analizate documentele”.

Ministrul a mai spus: „Scopul nostru principal este să ne asigurăm că există apă pentru oameni. În paralel, însă, trebuie să fie făcută şi această analiză pentru a vedea unde au fost făcute greşelile, pentru că totuşi sunt peste 100.000 de oameni care au rămas fără apă”.

Analiza preliminară a Corpului de Control va identifica lanțul de decizii și erorile administrative care au dus la întreruperea alimentării.