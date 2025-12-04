Cine gestionează criza de la Barajul Paltinu și ce spune ESZ Prahova

Cine gestionează criza de la Barajul Paltinu. Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ Prahova) a transmis precizări oficiale în legătură cu declarațiile recente ale Ministerului Mediului, conform cărora societatea ar fi ignorat avertismentele referitoare la golirea de fund a Barajului Paltinu.

Documentele oficiale citate în comunicatul ministerului au fost interpretate greșit, susțin reprezentanții ESZ Prahova.

Conform societății, minuta din 22 octombrie 2025 și adresa nr. 18262/29 octombrie 2025 au avut doar un rol informativ. Ele nu conferă responsabilitatea de gestionare a crizei, care revine strict S.G.A. Prahova, conform Convenției de exploatare nr. 10772/2017.

Capitolul II.3 al convenției precizează clar că S.G.A. Prahova este responsabilă de elaborarea Planului de restricții și folosire a apei în perioade deficitare, plan aprobat de Administrația Națională „Apele Române” S.A., instituție aflată în subordinea Ministerului Mediului.

Potrivit convenției, Compartimentul G.R.A. din cadrul S.G.A. Prahova monitorizează constant debitele și volumele acumulate. În situații de atenție, acesta informează conducerea S.G.A. și Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița, care decide instituirea restricțiilor și comunică Dispeceratului S.G.A. aplicarea planului.

În condiții de deficit de apă, exploatarea acumulării Paltinu se realizează strict conform planului de restricții, prioritatea fiind asigurarea alimentării cu apă a populației și a celorlalte folosințe esențiale. Debitele necesare se stabilesc și se comunică zilnic către operatorii implicați, inclusiv Hidroelectrica S.A., ESZ Prahova și Electrocarbon S.A., pentru a se elibera doar cantitatea de apă necesară.

Societatea subliniază că lucrează continuu, 24 din 24 de ore, pentru gestionarea apei potabile și industriale, și că responsabilitatea efectivă pentru planificarea și aplicarea restricțiilor revine S.G.A. Prahova, cu aprobarea A.N. „Apele Române” S.A.

„Regretăm profund că populația resimte efectele unor sincopuri administrative care țin de Ministerul Mediului. Rămânem angajați și determinați să asigurăm apa pentru comunități și agenți economici”, transmit reprezentanții ESZ Prahova.

Societatea ESZ furnizează apă potabilă pentru 84% din populația județului Prahova și apă industrială pentru mai multe companii. Colaborează cu Administrația Națională „Apele Române” și cu parteneri instituționali și economici din domeniul apei. Pentru informații suplimentare: comunicari.publice@eszph.ro.