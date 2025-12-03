Locuitorii din Moreni, afectați de criza apei potabile, primesc apa menajeră. Oamenii au fost avertizați să nu o consume

Locuitorii municipiului Moreni, din județul Dâmbovița, afectați de criza apei potabile provocată de situația de la barajul Paltinu din județul Prahova, primesc de miercuri seară apă menajeră destinată exclusiv curățării toaletelor. „Se interzice utilizarea apei livrate pentru băut, igienă individuală (spălarea mâinilor, spălarea corpului), spălarea fructelor, legumelor, spălarea vaselor şi gătit”, se arată în hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Dâmboviţa.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița a anunțat, miercuri, că „ia act de soluţia adoptată de Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa privind distribuirea apei pentru sanitaţia locuinţei (igiena toaletei) în municipiul Moreni, din sursele Uzinei Automecanica Moreni prin by-passul creat în acest sens, după un program stabilit de Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa atâta timp cât analizele de laborator efectuate permit acest lucru”.

Începând de miercuri, de la ora 20:00, locuitorii municipiului Moreni, afectați de criza apei provocată de lucrările de la barajul Paltinu, primesc apă menajeră.

Localnicii au fost avertizați printr-un mesaj RO-Alert că apa furnizată nu poate fi folosită pentru băut, igienă individuală, spălarea alimentelor sau a vaselor și nici pentru prepararea hranei.

„Se interzice utilizarea apei livrate pentru băut, igienă individuală (spălarea mâinilor, spălarea corpului), spălarea fructelor, legumelor, spălarea vaselor şi gătit”, se arată în hotărârea CJSU Dâmboviţa.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a fost criticată după ce a solicitat clarificări privind posibilitatea livrării de apă menajeră către oamenii afectați de criza apei. Ministrul a afirmat că a adresat această întrebare după ce a primit numeroase mesaje de la cetățeni, însă Direcția de Sănătate Publică Prahova s-a opus unei astfel de soluții.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a descris drept „conştienţă administrativă” decizia Direcției de Sănătate Publică Prahova de a se opune furnizării de apă menajeră prin sistemul centralizat în localitățile unde apa potabilă nu poate fi livrată din cauza turbidității ridicate din barajul Paltinu.

„Am păstrat legătura constant cu DSP Prahova şi i-am rugat să facă treaba până la capăt, adică până când apa nu are un control microbiologic, respectiv până nu respectă indicatorii fizico-chimici pentru a putea fi introdusă în reţeaua centralizată să nu ridice restricţionarea. Este exclus să faci un asemenea rabat şi să introduci într-un sistem centralizat apă contaminată cu orice, până nu ai un control microbiologic şi până nu te asiguri că apa respectivă nu afectează populaţia”, spunea ministrul.