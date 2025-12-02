Social

Cinci spitale din Prahova opresc internările din cauza crizei apei. Se vor suplimenta paturile în Capitală

Cinci spitale din Prahova opresc internările din cauza crizei apei. Se vor suplimenta paturile în CapitalăSpitalul județean de urgență Ploiești. Sursă foto: Facebook
Situația generată de lipsa apei potabile în județul Prahova afectează tot mai multe instituții, iar sistemul medical este printre cele mai lovite. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță suspendarea internărilor în cinci spitale din județ și solicită unităților de urgență din București să pregătească locuri pentru eventuale transferuri.

Cinci spitale din Prahova rămân fără posibilitatea de a primi noi pacienți

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că internările în cinci spitale din judeţul Prahova sunt sistate din cauza crizei apei potabile. Având în vedere situaţia din judeţul Prahova, ministrul a cerut fiecărui spital de urgenţă din Bucureşti să rezerve cinci paturi în secţiile chirurgicale şi cinci paturi nechirurgicale, pentru eventuale transferuri din judeţul Prahova.

Ministrul Sănătăţii a anunţat, marţi, că cinci spitale din judeţul Prahova sunt afectate de criza apei potabile, fiind vorba despre Spitalul Municipal Câmpina, Spitalul de Psihiatrie Voila, Spitalul de Pneumoftiziologie Floreşti, Spitalul Orăşenesc Băicoi şi Spitalul de Pneumologie Breaza.

În cele cinci spitale, internările au fost sistate, ministrul explicând că ”un spital care nu beneficiază de apă este un spital nefuncţional”.

Românii vin la Târgul de Crăciun să mănânce și să bea vin fiert. Turiștii străini cumpără și altceva decât mâncare. Exclusiv
Elena Udrea critică actuala clasă politică și spune că România nu contează în plan extern
Alexandru Rogobete

Alexandru Rogobete. Sursă foto: Facebook

Măsuri de alertă, dar fără intenția închiderii unităților

El a spus că nu se ia în calcul închiderea celor cinci spitale, însă sistarea internărilor ”este o măsură de alertă pentru aceste unităţi sanitare”.

„În momentul de faţă, în aceste cinci unităţi sanitare sunt internaţi 378 de pacienţi, iar personalul care deserveşte unităţile sanitare este în număr de 1.260. La Ministerul Sănătăţii am convocat şi dispus în această seară o celulă de urgenţă în care am inclus spitalele de urgenţă din Bucureşti şi aici vorbesc de Spitalul Universitar, Spitalul Bagdasar Arseni, Spitalul Floreasca, Spitalul Elias şi Spitalul de Urgenţă pentru Copii, în cazul în care va fi necesar transferul pacienţilor internaţi deja sau în cazul în care vom avea o situaţie de urgenţă la nivelul judeţului, o situaţie în care avem victime multiple, toate aceste unităţi sanitare vor avea, până luni, un număr de cinci paturi din zona chirurgicală şi cinci paturi din zona nechirurgicală blocate pentru judeţul Prahova pentru a putea răspunde necesităţii de transfer sau în cazul în care apar anumite urgenţe”, a anunţat Alexandru Rogobete, la Poieşti, unde a discutat cu managerii spitalelor afectate, dar şi cu managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti, care nu este afectat de criza apei.

Rezerve suplimentare de apă și măsuri sanitare intensificate

Ministrul a adăugat că până luni, când se estimează reluarea furnizării apei potabile, se va suplimenta cantitatea cu 1.640 de pet-uri de doi litri pe apă în fiecare zi pentru spitalele afectate, apa fiind destinată deopotrivă pacienţilor şi personalului medical.

„Din punctul de vedere al sănătăţii publice suntem în alertă, dar situaţia de la această oră nu reprezintă o situaţie de urgenţă medicală”, a afirmat ministrul.

El a spus că s-au luat măsuri specifice pentru controlul infecţiilor nosocomiale, acestea constând în măsuri de dezinfecţie ”amplificate şi accelerate” şi prelevarea frecventă de probe de pe suprafeţe şi din apă pentru analize.

Ministrul a făcut ”apel la calm şi echilibru” către populaţia din zonele afectate de criza apei, iar, ca medic, a recomandat exclusiv consumul de apă îmbuteliată.

