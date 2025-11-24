Social

Reguli noi în secțiile ATI. Clasificare pe trei niveluri și dotări obligatorii

Reguli noi în secțiile ATI. Clasificare pe trei niveluri și dotări obligatorii
Ministerul Sănătăţii a lansat luni în transparenţă decizională un proiect de ordin care aduce modificări majore Regulamentului de organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de Anestezie-Terapie Intensivă. Proiectul introduce un mecanism „clar” de clasificare a secţiilor ATI şi stabilește noi cerințe pentru siguranţa pacienţilor, a anunţat ministrul Alexandru Rogobete.

Trei categorii de clasificare pentru secțiile de terapie intensivă

Potrivit ministrului, noul ordin propune împărţirea secţiilor ATI în trei niveluri - Categoria 1, Categoria 2 şi Categoria 3 – în funcţie de complexitatea cazurilor tratate şi de infrastructura existentă.

„În acest fel, realizăm un traseu clar al pacienţilor critici în unităţile din România şi ne asigurăm că oamenii ajung acolo unde pot beneficia de cele mai bune tratamente”, a transmis Rogobete într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

Obligații noi pentru toate unitățile care fac anestezie

Proiectul prevede și o cerinţă obligatorie pentru orice unitate, publică sau privată, care efectuează proceduri de anestezie: existenţa cel puţin a unui pat de supraveghere post-anestezie, complet și corect dotat.

„Solicităm tuturor unităţilor publice sau private să facă dovada că deţin în proprietate echipamentele medicale pe care le utilizează şi că au contracte de service şi mentenanţă valabile”, a precizat ministrul.

În cazul unităților sanitare unde se desfăşoară activităţi ATI pediatrice, proiectul impune existenţa unor echipamente dedicate special profilului pediatric.

Clarificări privind atribuțiile medicilor ATI și structura echipelor

Noul regulament defineşte mai clar atribuţiile medicilor confirmaţi în specialitatea ATI, precum şi pe cele ale medicilor din alte specialităţi care deţin atestat în terapie intensivă şi lucrează în secţiile ATI. Sunt precizate și criteriile pentru normativul de personal, precum şi structura echipei multidisciplinare.

„Medicina nu este despre un om sau doi, ci despre echipă, iar în ATI echipa face diferenţa”, a subliniat Rogobete.

Echipe extinse și noi specializări în secțiile ATI

Modificările includ introducerea unor categorii noi de personal medical: medici de epidemiologie, medici de farmacologie clinică, farmacişti confirmaţi în farmacie clinică, psihologi, fizioterapeuţi și alți specialiști.

Pentru controlul infecţiilor nosocomiale, proiectul adaugă obligația ca echipele ATI să includă un medic infecţionist sau epidemiolog. De asemenea, se deschide posibilitatea angajării unui asistent dedicat monitorizării infecțiilor asociate asistenței medicale.

„Aceste schimbări sunt despre siguranţă reală, nu despre birocraţie. Sunt măsuri concrete care elimină improvizaţiile, reglementează ferm activităţile de anestezie şi consolidează protecţia pacienţilor”, a afirmat ministrul Sănătăţii. Alexandru Rogobete a anunţat că ministerul va continua să verifice toate unităţile, publice şi private, care desfăşoară proceduri de anestezie. Controalele vor viza structurile, procedurile și avizele necesare.

