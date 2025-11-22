Bani mai mulți pentru medici din gărzi plătite diferit și norme schimbate

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat la Timişoara că urmează reforme semnificative în sistemul sanitar, inclusiv în privinţa plăţii gărzilor medicilor şi a normativului de personal.

Totodată, el a susținut că schimbări care ar fi trebuit făcute de zeci de ani nu pot fi realizate „peste noapte”.

Ministrul Sănătății a anunţat regândirea planului de tarifare a gărzilor în cadrul sistemului medical, prevăzând trei categorii distincte: gardă la domiciliu, gardă de monitorizare și gardă de urgență.

Această abordare ar putea reduce presiunea administrativă asupra medicilor și ar aduce o diferențiere clară între tipurile de garzi, într-o perioadă în care mulți profesioniști reclamă epuizarea și supraîncărcarea.

Un alt pilon central al reformei propuse este modificarea normativului de personal din spitale. Conform declarațiilor ministrului, noul sistem de normare va ține cont nu doar de numărul de paturi, ci și de factori precum numărul de pacienți, complexitatea cazurilor și infrastructura unității sanitare.

Rogobete a dat exemplul unei secții de terapie intensivă cu pacienți critici, unde „se fac manevre complicate și este nevoie de un număr sporit de angajați”, comparativ cu un spital orășenesc în care pacienții pot fi internați pentru recuperare post-anestezie, cu cerințe mai reduse de personal.

El a argumentat că, în sistemul actual, „pentru ambele categorii de complexitate diferită, noi normăm personalul la fel” – atât asistenți, medici, cât și îngrijitoare.

Ministrul susține că introducerea noului normativ va contribui la evitarea fenomenului de epuizare în rândul personalului medical.

„Prin această reformă de fond, lucrurile se vor schimba la 180 de grade, iar în acel moment vom putea vorbi de evitarea sau de reducerea fenomenului de epuizare”, a declarat Rogobete.

Totodată, el a recunoscut că aceste măsuri nu pot fi aplicate brusc, deoarece riscă să destabilizeze sistemul sanitar dacă nu sunt testate și validate corespunzător:

„Sistemul de sănătate este ca un organism viu. În momentul în care vii şi dai cu barda, cu măsuri care nu sunt calculate bine, analizate bine, testate bine, rişti să dezechilibrezi sistemul de sănătate.”

Ministrul a mai adăugat că reformele vor fi implementate „în ritmul în care pot fi implementate în acest sistem”, subliniind responsabilitatea sa:

„Mie cel mai uşor mi-ar fi să vin să vă zic aici că până la finalul anului totul va fi roz. Nu pot să fac asta pentru că sunt un om responsabil.”

Rogobete a menționat că aceste modificări erau așteptate de mult timp: după cum a spus, anumite reforme nu au mai fost atinse de circa 35 de ani.

De asemenea, el a mai subliniat într-un alt context că noutățile vin ca parte a unei ordonanțe propuse, concepută cu consultări ale sindicatelor, asociațiilor de pacienți și experților din domeniu.

Referitor la personalul medical, ministrul a precizat într-o altă declarație că „necesarul de resursă umană pentru complexitatea cazului este diferit” și că va ține cont de „toți acești parametri pentru a norma corect”: acest lucru ar, în opinia sa, să conducă la evitarea „situațiilor de epuizare, de supra-solicitare”.