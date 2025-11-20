Social

Rogobete: Lista medicamentelor compensate va fi extinsă

Rogobete: Lista medicamentelor compensate va fi extinsăMedicamente. Sursa foto: Pixabay


Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat că lista medicamentelor compensate va fi extinsă cu 41 de medicamente, iar alte 10 vor avea indicații extinse. „Vorbim despre 41 de medicamente care intră în lista de compensate”, a spus acesta, la o conferință de presă.

Ministrul Sănătății a anunțat introducerea unor medicamente noi și extinderea indicațiilor pentru produse care se află deja pe lista compensatelor. Rogobete a declarat că 41 de medicamente intră pentru prima dată în sistemul de compensare, iar pentru alte 10 se lărgește aria terapeutică în care pot fi prescrise și decontate.

Măsura, una dintre cele mai ample extinderi din ultimii ani

Modificarea va permite unui număr mai mare de pacienți să acceseze tratamente fără să achite integral costul acestora. De asemenea, actualizarea reprezintă una dintre cele mai ample extinderi din ultimii ani.

„Discutăm despre toate categoriile de medicamente, atât de medicamente în regim biosimilar, biogeneric - molecule care au aceeaşi activitate terapeutică şi care, practic, vin în completarea celor inovative aflate pe listă”, a spus acesta.

Alexandru Rogobete

Alexandru Rogobete. Sursa foto: Facebook/Ministerul Sănătăţii - România

El a adăugat: „Discutăm şi despre molecule inovative care intră în listă şi care au aprobare de cost-volum încă din anul 2022 şi aşteaptă compensarea. Discutăm şi despre molecule inovative, dar cu preţ mai mic, al căror preţ a scăzut datorită numărului de utilizatori care au beneficiat în România în ultima perioadă”.

Tratamente extinse pentru mai multe afecțiuni

Ministrul a afirmat că aceste medicamente acoperă tratamentele mai multor afecțiuni.

„Principalele afecțiuni pentru care se adresează aceste 41 de medicamente sunt bolile cardio și cerebrovasculare, bolile metabolice, oftalmologice, bolile inflamatorii și autoimune”, a declarat el, adăugând că sunt vizate și „bolile rare, bolile oncologice și pacienții cu virusul HIV”.

