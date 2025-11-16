Ciocolata, pe lista celor mai căutate produse pentru Sărbători. „Plăcerea vinovată” s-a scumpit cu 40% în 2025

Prețurile alimentelor au crescut semnificativ în ultimul an, iar ciocolata nu a fost o excepție în acest sens. În preajma sărbătorilor de iarnă, acest produs este la mare căutare în supermarketuri și cofetării, iar cei din domeniu încearcă să îi surprindă pe cumpărători cu diferite rețete noi.

Față de anul trecut, dulciurile s-au scumpit cu 40%, iar comercianții au introdus variante inedite, precum ciocolată cu leuștean, cu colivă sau cu urechi de porc. Cofetarii au transformat ciocolata în artă, lansând celebrul Coif de la Coțofenești realizat integral din ciocolată. Timp de 50 de zile și nopți, o tânără a lucrat la acest coif, pe care l-a acoperit cu foiță de aur pentru un efect cât mai realist.

„Este vedeta şi foarte apreciat şi mă bucur. Munca mea a prins roade, este sculptat manual. Iniţial am vrut să îl fac placă turnată, dar citind poveştile despre istoria şi povestea acestui coif de la Coțofenești, am luat decizia să îl creez şi eu. Va pleca anul viitor la Olimpiadă la Luxemburg”, a spus Dalia Păduraru, ciocolatier, conform sursei.

În medie, un român consumă 2,36 kilograme de ciocolată pe an. Comercianții susțin că vânzările cresc vertiginos înainte de Sărbători.

„Se caută figurinele pentru Moş Nicolae, pentru Crăciun. Poşetuţe de ciocolată, pantofi de ciocolată, îi putem asorta cu poşetuţele„,a explicat Andreea Grigoroşoaie, artizan ciocolată.

La Festivalul Ciocolatei de la Iași, participanții au plecat cu dulciuri în mână, iar combinațiile neobișnuite de ciocolată i-au fascinat pe vizitatori.

„Pentru că nu o mănânc eu aici, o trimit în străinătate să mănânce ciocolată cu jumeri. Pentru sora mea, sper să o mănânce. Văd că se merge foarte mult pe lucruri inovative. Am luat cu rozmarin, cu busuioc, cu lămâie japoneză„,a spus un participant la festivalul Ciocolatei din Iaşi, conform sursei.

Pentru a-i surprinde pe cumpărători, comercianții au lansat ciocolata cu brânză gorgonzola sau cu urechi de porc.

„Avem de la ciocolată cu colivă, la ciocolată cu leuştean, avem ciocolată cu gorgonzola, cu urechi de porc, de Ignat, în apropierea Crăciunului”, a subliniat Adina Istrate, organizator festival.

Ciocolata de casă câștigă tot mai mult teren în preferințele consumatorilor români. Vânzările acesteia au înregistrat o creștere semnificativă de 40% față de aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce arată că românii nu doar că apreciază gustul, dar sunt și dispuși să plătească mai mult pentru calitate. Prețul unui singur baton de ciocolată de casă ajunge în prezent la 8 lei, reflectând atât costurile de producție, cât și interesul ridicat al clienților.

Pe plan internațional, industria ciocolatei românești înregistrează și ea performanțe notabile. Din 2020 până în prezent, exporturile de ciocolată au crescut constant cu aproape 13% anual, ajungând anul trecut la o valoare totală de 175 de milioane de euro.