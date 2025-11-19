Rogobete, după Concursul de Admitere în Rezidenţiat: La vârf, rezultatele sunt remarcabile. Se vede limpede că nivelul de pregătire creşte

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, crede că nivelul de pregătire al tinerilor rezidenți este tot mai ridicat de la un an la altul. După ce aceștia au trecut prin emoțiile examenului, oficialul arată că acum poate avea o imagine clară legată de viitoarea generație de medici.

Ministrul Sănătăţii spune că, odată cu încheierea Concursului Naţional de Admitere în Rezidenţiat, se conturează clar profilul generaţiei care urmează să intre în sistemul medical. El a subliniat că nivelul de pregătire creşte constant de la un an la altul și a evidenţiat că acest progres reprezintă un efort comun.

„Odată cu încheierea Concursului Naţional de Admitere în Rezidenţiat, avem acum o imagine clară asupra generaţiei care urmează să intre în sistemul medical. Se vede limpede că nivelul de pregătire creşte constant, de la un an la altul. Este un efort comun, o continuitate necesară într-un domeniu care nu îşi permite întreruperi”, spune ministrul Sănătăţii pe Facebook.

Alexandru Rogobete adaugă că performanţele „din vârf” sunt impresionante: 944 de puncte la medicină, 935 la medicină dentară şi 924 la farmacie. Ministrul Sănătăţii a subliniat că desfăşurarea concursului a fost transparentă şi corectă.

În plus, numărul contestaţiilor a scăzut semnificativ faţă de anul trecut.

„Modul în care s-a desfăşurat concursul confirmă că procesul devine tot mai clar şi mai corect pentru toţi. Numărul de contestaţii a scăzut considerabil: 23 la medicină, 14 la medicină dentară şi doar 1 la farmacie, reduceri între 37% şi 93% faţă de anul trecut. Asta înseamnă reguli înţelese, predictibile şi aplicate uniform. Nu am avut subiecte anulate. Zero! Iar asta, din punctul meu de vedere, este un reper”, a adăugat el.

Alexandru Rogobete afirmă că, în ceea ce priveşte formarea viitorilor specialişti, acest an a marcat un pas important: capacitatea de pregătire a crescut semnificativ.

„La medicină sunt disponibile 4.649 de locuri şi posturi, cu aproape 10% mai multe decât anul trecut. Fiecare loc reprezintă un tânăr care îşi găseşte direcţia în sistem, o echipă care se întăreşte şi o nevoie reală pe care o acoperim într-un context european marcat de deficit de personal medical. Este un angajament pe care îl asumăm cu toată responsabilitatea: formarea oamenilor de care depinde viitorul sănătăţii”, a arătat oficialul.

La final, Alexandru Rogobete le-a mulțumit celor implicați în organizarea Concursului Național de Admitere în Rezidențiat.

„Le mulţumesc tuturor celor implicaţi, în mod special doamnei profesor Cătălina Poiană, care anul acesta a fost preşedinta Comisiei de Rezidenţiat. Mulţumesc candidaţilor, profesorilor, organizatorilor şi colegilor din sistem pentru munca, seriozitatea şi încrederea cu care contribuie la acest efort comun”, a încheiat ministrul Sănătăţii.