Cum sunt atrași medicii români să profeseze în alte state. Fenomenul a luat amploare în ultimii ani

Numărul de medici și infirmieri străini care profesează în statele membre OCDE a înregistrat o creștere spectaculoasă, conform unui raport al organizației. Fenomenul, generat de îmbătrânirea populației și lipsa cadrelor medicale, afectează atât țările de destinație, cât și pe cele de origine. Între 2001 și 2021, numărul medicilor născuți în afara țării în care lucrează a crescut cu 86%, iar al infirmierilor cu 142%.

Statele Unite rămân principala destinație pentru profesioniștii medicali născuți în străinătate, cu un milion de cadre medicale, urmate de Germania, cu aproape 330.000, și Regatul Unit, cu 308.000. Franța se situează pe locul șase, având aproape 90.000 de medici și infirmieri străini. În această țară, 18% dintre medici și 6% dintre infirmieri provin din afara Franței.

Unele state recurg la strategii active pentru atragerea personalului medical. Finlanda, de exemplu, a înregistrat creșteri spectaculoase: numărul medicilor străini s-a cvadruplat, iar cel al infirmierilor străini a crescut de aproape opt ori în aceeași perioadă.

Autoritățile finlandeze au implementat programe universitare în limba engleză, completate de cursuri de finlandeză, pentru a facilita integrarea profesională.

De multe ori, profesioniștii născuți în străinătate se formează parțial în țara gazdă, deoarece diplomele obținute în alte sisteme medicale sunt greu de echivalat sau nu sunt recunoscute.

În Franța, cei mai mulți medici străini provin din Algeria, Tunisia, Maroc și România. Cazul României este însă aparte: medicii români vin după ce s-au format acasă, beneficiind de internaționalizarea rapidă a învățământului medical. Aproximativ o treime din locurile la medicină sunt predate în limba engleză, franceză sau maghiară.

Paradoxal, cei mai numeroși studenți străini din medicina românească sunt francezii, care se întorc ulterior să profeseze în Franța.

La nivelul OCDE, Asia reprezintă principalul continent de proveniență al medicilor și infirmierilor străini. Aproximativ 40% dintre medici și 37% dintre infirmieri provin din această regiune. India se situează pe primul loc ca furnizor de medici pentru statele OCDE, urmată de Germania și China, iar în cazul infirmierilor, cei mai numeroși provin din Filipine, India și Polonia.

Jean-Christophe Dumont, coautor al raportului, atrage atenția asupra efectelor în lanț ale acestei mobilități masive. Țările care pierd personal medical sunt nevoite să importe la rândul lor profesioniști pentru a-și acoperi necesarul intern. În unele state, în special din Caraibe și Africa subsahariană, există mai mulți medici lucrând în țările OCDE decât în propriile lor țări.

„Țările bogate nu trebuie să folosească statele cu venituri reduse ca rezervoare pentru a-și rezolva problemele. Este nevoie de măsuri structurale, nu doar de recrutare externă”, subliniază autorii raportului.