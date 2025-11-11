Un pensionar a pornit spre medic, dar s-a trezit în Croația din greșeală

Un pensionar în vârstă de 85 de ani a avut parte de o aventură neașteptată după ce a vrut să meargă la medic pentru un control de rutină. În loc să ajungă la cabinetul din oraș, octogenarul s-a trezit, după mai multe ore de condus, în Croația, scrie odditycentral.com.

Un francez a transformat o simplă vizită la medic într-o călătorie de mii de kilometri, după ce s-a rătăcit urmând indicațiile GPS-ului. Fără probleme de memorie sau de orientare, octogenarul a pornit liniștit spre cabinetul său medical, însă o eroare de navigație l-a condus la peste 1.600 de kilometri distanță, într-o țară care nici măcar nu se învecinează cu Franța.

Incidentul, care a stârnit uimire, ridică din nou semne de întrebare privind încrederea oarbă acordată tehnologiei de navigație. Potrivit apropiaților, bărbatul este lucid și activ, iar aventura sa neașteptată ar fi fost cauzată exclusiv de confuzia provocată de instrucțiunile contradictorii ale dispozitivului GPS.

Mai exact, săptămâna trecută, un incident neobișnuit a avut loc în vestul Franței: un bărbat de 85 de ani din localitatea Châtillon-sur-Thouet a pornit, fără să vrea, într-o adevărată aventură rutieră. Totul a început atunci când octogenarul a plecat de acasă spre cabinetul medicului din Airvault, o localitate aflată la doar 19 kilometri distanță de casă.

Pentru că nu a ajuns la consultația de rutină, bărbatul a fost dat dispărut abia după ce a lipsit și de la o reuniune a unei asociații locale din care făcea parte, moment în care familia a început să se alarmeze. Pe măsură ce timpul trecea fără nicio veste, familia bărbatului a început să devină tot mai neliniștită, iar lipsa acestuia nu a trecut neobservată nici de vecini.

Îngrijorați, apropiații au alertat poliția, care a deschis imediat o anchetă privind dispariția octogenarului. Pentru a-i da de urmă, autoritățile au solicitat sprijinul armatei, în speranța că vor putea localiza telefonul mobil al bărbatului dispărut. Deși rudele se temeau de ce era mai rău, vestea primită ulterior din partea autorităților le-a depășit orice așteptare.

Pensionarul a fost găsit teafăr în Croația, la aproximativ 1.500 de kilometri de domiciliul său. Autoritățile au reușit să-i localizeze telefonul lângă un hotel din Croația, după o călătorie care ar fi durat în jur de 20 de ore.

Potrivit informațiilor, octogenarul ar fi traversat Italia înainte de a ajunge în Croația. Întrebat cum a ajuns acolo, acesta a declarat că nu își explică situația și că drumul neașteptat a fost, cel mai probabil, consecința unei erori de orientare a sistemului GPS din mașină.

Deși vârsta înaintată ar fi putut sugera probleme de memorie sau dezorientare, apropiații săi spun că bărbatul nu suferea de tulburări cognitive cunoscute. Familia s-a deplasat în Croația pentru a-l aduce acasă, iar incidentul, deși îngrijorător, s-a încheiat cu bine și cu o poveste demnă de spus la întoarcere.